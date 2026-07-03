Pipo Gorosito volvió a San Lorenzo: tendrá una nueva chance en el club de sus amores

No te sorprenda volverme a ver. pic.twitter.com/NXLNbOxnxk — San Lorenzo (@SanLorenzo) July 3, 2026

Al año siguiente alcanzó a dirigir un solo encuentro de ese certamen antes de presentar su renuncia. En total, registró una efectividad superior al 53 por ciento en los torneos locales y alcanzó un notable 80 por ciento de rendimiento en el plano internacional. Ahora el panorama que encontrará será muy diferente.

La institución de Boedo atraviesa un presente complicado y acumula una preocupante serie de resultados negativos que aumentó la necesidad de un cambio de rumbo. El equipo no consigue una victoria desde el 24 de septiembre, cuando derrotó a Banfield por 1-0. Desde entonces sufrió derrotas frente a Central Córdoba, Huracán, Defensa y Justicia e Independiente, una racha en la que además recibió once goles y apenas convirtió tres.