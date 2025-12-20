Boxeo: el brutal KO a Jake Paul a manos de Anthony Joshua

El desenlace se produjo en el sexto round, cuando el desgaste acumulado terminó pasando factura. Paul, exhausto de tanto correr y escapar, ya no pudo evitar la corta distancia. En ese escenario, Joshua fue implacable: en el primer intercambio fuerte conectó con claridad y volvió a mandar a su rival al piso, esta vez de manera definitiva y sin posibilidad de continuar.

De esta manera, se confirmó lo que muchos anticipaban, aunque con un desarrollo poco atractivo. Joshua dejó en claro que en 2026 apunta a volver al circuito de las grandes peleas frente a nombres de primer nivel, mientras que Paul aseguró que seguirá adelante con su carrera como boxeador, aunque quedó expuesto que, por ahora, deberá hacerlo un escalón por debajo de las ambiciones que venía alimentando.