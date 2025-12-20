Boxeo: el brutal KO a Jake Paul a manos de Anthony Joshua
El excampeón británico resolvió la pelea antes de lo previsto y expuso los límites del youtuber en una noche que decepcionó en lo boxístico.
La pelea que concentró la atención del mundo del boxeo en el cierre del año terminó lejos de cumplir con la expectativa que se había construido en la previa. Aunque el resultado fue el previsible, con Anthony Joshua imponiéndose de manera contundente por nocaut frente a Jake Paul, el desarrollo del combate resultó pobre y carente de emoción. En Miami, el británico hizo valer su jerarquía, pero el espectáculo estuvo marcado por la falta de acción y un planteo conservador que conspiró contra el show.
Desde el arranque quedó claro cómo pensaba encarar la pelea cada uno. Paul eligió moverse sin pausa por todo el ring, evitando cualquier tipo de intercambio y apostando únicamente a resistir el paso de los rounds. Joshua, en cambio, pareció desconcertado ante esa estrategia y no salió a presionar con decisión en los primeros asaltos, algo que sorprendió al público. Sin embargo, con el correr del combate, la paciencia del británico comenzó a agotarse ante la actitud esquiva de su rival.
Luego de completarse el cuarto round, Joshua decidió tomar el control definitivo de la pelea y empezó a cerrar los espacios con mayor agresividad. En el quinto asalto llegaron los golpes que anticiparon el final: Jake Paul visitó la lona en dos oportunidades y, aunque logró reincorporarse, quedó claro que no tenía los recursos necesarios para sostener la pelea por mucho más tiempo frente a un boxeador de otro nivel.
El desenlace se produjo en el sexto round, cuando el desgaste acumulado terminó pasando factura. Paul, exhausto de tanto correr y escapar, ya no pudo evitar la corta distancia. En ese escenario, Joshua fue implacable: en el primer intercambio fuerte conectó con claridad y volvió a mandar a su rival al piso, esta vez de manera definitiva y sin posibilidad de continuar.
De esta manera, se confirmó lo que muchos anticipaban, aunque con un desarrollo poco atractivo. Joshua dejó en claro que en 2026 apunta a volver al circuito de las grandes peleas frente a nombres de primer nivel, mientras que Paul aseguró que seguirá adelante con su carrera como boxeador, aunque quedó expuesto que, por ahora, deberá hacerlo un escalón por debajo de las ambiciones que venía alimentando.
