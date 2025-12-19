Quién es Willy Banks, el estadounidense que pelea con Gabino Silva en Párense de Manos 3

Quién es Willy Banks

Su trayectoria parece haber sido escrita por un guionista de ciencia ficción, comenzando por su irrupción en los titulares globales tras ejecutar una maniobra financiera que le valió el apodo de "el Robin Hood de la Web 3.0". Banks creó una criptomoneda ficticia con la que amasó una fortuna, pero en un giro inesperado, donó la totalidad de los fondos a Palestina como un manifiesto de odio hacia el sistema de divisas digitales.

La controversia escaló cuando, tras ser capturado y encarcelado por este fraude solidario, logró fugarse de prisión aprovechando un motín. Lejos de mantener un perfil bajo, Banks documentó cada paso de su escape en redes sociales, compartiendo grabaciones con otros reclusos y mofándose abiertamente de la policía de Estados Unidos.

Esta mezcla de rebeldía y exposición digital lo trajo hasta las pantallas de Vorterix, donde su mitología personal terminó de explotar ante el público local.

Uno de los pilares de su enigmático perfil es su relato sobre "Car World", un planeta donde asegura haber permanecido raptado durante una década. Según su testimonio, aquel mundo está habitado por humanos de tres manos y seres extraños, y su presencia en la Tierra responde a la búsqueda del ente que lo mantuvo cautivo en esa realidad paralela.

Esta narrativa, que fusiona la performance artística con el delirio creativo, es la que lo posiciona hoy como el competidor más impredecible de la jornada.

Cartelera completa de Párense de Manos 3

17:00 – ALFOMBRA ROJA

17:40 – VIDEO OPENING

17:45 – INICIO DEL EVENTO

18:00 – MONZÓN vs. BONAVENA

18:30 – VIGNA vs. VICICONTE

19:00 – SHOW UN POCO DE RUIDO

19:20 – PÉREZ vs. JOVE

19:50 – DAIRI vs. ESPE

20:15 – SHOW LIT KILLAH

20:30 – GABINO vs. BANKS

21:00 – COTY vs. CARITO

21:30 – SHOW DE TUSSIWARRIORS

21:50 – MERNUEL vs. COSMIC KID

22:20 – GREGO vs. GONCHO

22:50 – SHOW DE GASPAR BENEGAS

23:10 – PERXITAA vs. COCKER

23:40 – VIDEO HOMENAJE (HIMNO ARGENTINO)

23:50 – PEPI vs. MARAVILLA

00:30 – GERO vs. MAZZA