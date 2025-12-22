La chicana de la esposa de Manu Jove a Mariano Pérez tras Párense de Manos: "No se habla de cuerpos ajenos..."

Esto, sin dudas, provocó la carcajada de todos en el estudio y el clip no tardó en volverse viral en las redes sociales y desató todo tipo de comentarios al respecto.

Picante festejo de Manu Jove tras noquear a Mariano Pérez en Párense de Manos: "Para Carajo con el cu..."

En una de las peleas más calientes de Párense de Manos 3, el periodista de Blender, Manu Jove, se impuso con autoridad sobre el influencer libertario Mariano Pérez.

El combate, que se llevó a cabo este sábado en el estadio de Huracán, terminó en un contundente nocaut técnico a favor de Jove, quien tras el triunfo celebró junto a su equipo con un cántico directo hacia el medio donde trabaja su rival.

Lo que se anticipaba como un duelo parejo tras meses de chicanas cruzadas y un pesaje de alta tensión, terminó siendo un monólogo sobre el ring. Manu dominó el centro del cuadrilátero desde el primer asalto, demostrando una superioridad física y técnica que dejó sin respuestas al referente de Carajo.

El desenlace llegó de forma categórica. Pérez no pudo sostener el ritmo de Jove y terminó besando la lona, lo que obligó al árbitro a decretar el nocaut técnico. El periodista de Blender, visiblemente emocionado por el resultado del entrenamiento realizado durante meses, no ocultó su alegría ante la multitud que colmó el estadio de Parque Patricios.

La rivalidad, lejos de terminar con el campanazo final, se trasladó a los pasillos del estadio. Desde el núcleo cercano al vencedor, el festejo incluyó una rima ácida que rápidamente se volvió viral y que hacía alusión a la derrota del influencer y a su pertenencia al canal de streaming oficialista.

"Mirá, mirá, mirá, sacalo una foto... se va para Carajo con el cu... roto", resonó con fuerza en el vestuario de Manu Jove, marcando el cierre de una de las disputas más políticas y mediáticas de la velada organizada por Luquitas Rodríguez.

Con este triunfo, Jove no solo se lleva el cinturón de la jornada, sino que también pone fin —al menos en el plano deportivo— a una disputa que mantuvo en vilo a las audiencias de ambos sectores del streaming nacional.