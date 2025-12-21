Párense de Manos 3 marcó récord de audiencia en streaming: cuántos espectadores tuvo

Organizado por Lucas “Luquitas” Rodríguez y sus compañeros de Paren La Mano, el evento tuvo un total de once peleas, además de presentaciones musicales en vivo, alfombra roja y múltiples momentos especiales pensados tanto para el público presente como para quienes lo siguieron desde sus casas, tanto a través de la plataforma Kick como de Telefe.