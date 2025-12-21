Párense de Manos 3 marcó récord de audiencia en streaming: cuántos espectadores tuvo
La velada de boxeo organizado por Luquitas Rodríguez fue sin dudas el evento del año para el mundo del streaming, con cifras impactantes.
Párense de Manos 3, el evento de boxeo amateur organizado por Luquitas Rodríguez, dejó de ser solo una expectativa y se convirtió en uno de los eventos más importantes del año dentro del cruce entre entretenimiento digital y deporte, marcando récord de audiencia para el mundo del streaming y dejando momentos impactantes.
La tercera edición del espectáculo que reunió a famosos, deportistas e influencers se llevó a cabo este sábado 20 de diciembre en el estadio Tomás Adolfo Ducó, de Huracán, y contó con una cartelera cargada de combates, shows musicales y una transmisión que marcó un antes y un después para este tipo de formatos en Argentina.
Organizado por Lucas “Luquitas” Rodríguez y sus compañeros de Paren La Mano, el evento tuvo un total de once peleas, además de presentaciones musicales en vivo, alfombra roja y múltiples momentos especiales pensados tanto para el público presente como para quienes lo siguieron desde sus casas, tanto a través de la plataforma Kick como de Telefe.
Finalmente, fueron más de 750 mil los espectadores en simultáneo que lo vieron en vivo por la plataforma, marcando un verdadero récord para el streaming.
Con una transmisión exclusiva a través de Kick, la velada superó los picos de 620 mil dispositivos conectados en simultáneo que había tenido la segunda edición y que entonces había sido récord; consolidando a la plataforma y al formato como el nuevo estándar del entretenimiento masivo para las audiencias jóvenes.
Todos los ganadores de Párense de Manos 3
- Franco Bonavena a Agustín Monzón
- Flor Vigna a Mica Viciconte
- Manu Jove a Mariano Pérez (nocaut técnico)
- Dairi a Espe
- Gabino Silva a Willy Banks (nocaut técnico)
- Carito Múller a Coty Romero
- Cosmic Kid a Mernuel
- Goncho Banzas a Grego Rossello (nocaut técnico)
- Coker a Perxitaa (nocaut técnico)
- Pepi Staropoli a Maravilla Martínez
- Gero Arias a Tomás Mazza
