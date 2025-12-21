La revelación sobre la salud de Jake Paul tras la pelea en la que Anthony Joshua le fracturó la mandíbula

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/netflix/status/2002243701436039325?s=20&partner=&hide_thread=false The moment Anthony Joshua knocked Jake Paul out! #JakeJoshua pic.twitter.com/TiP0ovbpzf — Netflix (@netflix) December 20, 2025

Pese a la derrota, el estadounidense dejó en claro que no piensa abandonar el boxeo. “Fue muy difícil manejar su peso. Creo que si hubiera tenido mejor resistencia cardiovascular, podría haber aguantado, pero él lo hizo increíble. Golpea muy fuerte y yo intenté dar lo mejor de mí”, señaló.

El combate tuvo gran repercusión internacional por el contraste entre ambos protagonistas. Joshua llegó con un historial de 29 victorias, 25 por nocaut, y múltiples títulos mundiales, mientras que Paul afrontó uno de los desafíos más exigentes de su corta carrera profesional.