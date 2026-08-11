Bragantino vs. Atlético Mineiro por la Copa Sudamericana: horario, formaciones y TV

El conjunto local llega a esta instancia después de terminar segundo en el Grupo H, detrás de River, con una campaña que le permitió acceder a los playoffs. En esa instancia eliminó a Sporting Cristal tras empatar 0-0 en Lima y ganar 1-0 en condición de local, para avanzar a los octavos de final sin recibir goles en los dos partidos.