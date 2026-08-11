Bragantino vs. Atlético Mineiro por la Copa Sudamericana: horario, formaciones y TV
El duelo de ida se juega en el Nabi Abi Chedid desde las 19. La vuelta tendrá lugar la semana próxima, en el estadio Arena MRV. Los detalles en la nota.
Bragantino y Atlético Mineiro chocan este miércoles, desde las 19, en el estadio Nabi Abi Chedid, por el partido de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026.
El encuentro tendrá como árbitro principal al argentino Leandro Rey Hilfer, mientras que su compatriota Hernán Mastrángelo estará a cargo del VAR. Además, se transmite por DSports.
El conjunto local llega a esta instancia después de terminar segundo en el Grupo H, detrás de River, con una campaña que le permitió acceder a los playoffs. En esa instancia eliminó a Sporting Cristal tras empatar 0-0 en Lima y ganar 1-0 en condición de local, para avanzar a los octavos de final sin recibir goles en los dos partidos.
Por su parte, Atlético Mineiro avanzó a los octavos de final tras terminar primero en el Grupo B, donde enfrentó a Cienciano, Academia Puerto Cabello y Juventud.
En cuanto a su actualidad en el Brasileirao, el elenco comandado por Eduardo Domínguez viene de empatar 2-2 ante Remo, mientras que Bragantino perdió 2-0 como local ante Corinthians por la fecha 22 del certamen.
Formaciones de Bragantino vs. Atlético Mineiro por la Copa Sudamericana
- Bragantino: Thiago Volpi; Juninho Capixaba, Pedro Henrique, José Hurtado, Alix; Eric Ramires, Eduardo Sasha; Henry Mosquera, Lucas Barbosa, Rodriguinho; Isidro Pitta. DT: Vágner Mancini.
- Atlético Mineiro: Everson; Ruan, Kauã Pascini, Angelo Preciado, Vitor Hugo; Maycon, Alan Franco, Mamady Cissé; Alan Minda, Bernard, Reinier. DT: Eduardo Domínguez.
Horario y televisación
- Hora: 19.00.
- Estadio: Nabi Abi Chedid.
- Árbitro: Leandro Rey Hilfer.
- VAR: Hernán Mastrángelo.
- TV: DSports.
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