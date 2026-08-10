Habló Celia Cuccittini tras la muerte de Jorge Messi: "Sólo le pido a Dios que me ayude"
Mientras la familia de Lionel Messi atraviesa sus horas más duras, la madre del astro mundial rompió el silencio y se mostró devastada.
En medio del dolor por el fallecimiento de Jorge, padre de Lionel Messi, una de las familias más queridas atraviesa sus horas más difíciles. En este sentido, la conductora Marina Calabró que logró contactar a Celia Cuccittini poco después de la despedida final, compartiendo el conmovedor mensaje que la madre de la Pulga le envió.
Durante la emisión, mientras abordaban los detalles sobre la pérdida de la estrella argentina, Calabró leyó la breve pero profunda petición de Celia, un gesto que conmovió a todo el equipo y al público por la emotividad con la que afronta este duelo familiar.
El mensaje de Celia Cuccittini tras la pérdida de Jorge Messi
En un breve pero sentido mensaje, la madre de Lionel Messi expresó: "Solo le pido a Dios que me ayude a afrontar esto lo mejor posible".
El día después del dolor: la decisión que tomó Messi tras la muerte de su padre
El fallecimiento de Jorge Messi, padre de Lionel, golpeó profundamente al astro argentino, que tomó la decisión de permanecer en el país junto a sus seres queridos y dejar en pausa sus compromisos con Inter Miami hasta nuevo aviso.
Luego de recibir la noticia, el 10 interrumpió sus actividades en Estados Unidos y viajó a la Argentina para reencontrarse con su familia. Desde entonces, permanece en Rosario, donde se realizó una ceremonia íntima para despedir a su padre, reservada para familiares y personas muy cercanas.
Por el momento, no existe una fecha definida para el regreso del futbolista a la actividad profesional. Messi atraviesa estas horas de duelo acompañado por su familia y eligió priorizar ese espacio personal por encima de cualquier compromiso deportivo. Además de su madre y sus hermanos, el capitán argentino cuenta con el acompañamiento de Antonela Roccuzzo y sus hijos, quienes permanecen junto a él en este difícil momento.
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