Habló Celia Cuccittini tras la muerte de Jorge Messi: "Sólo le pido a Dios que me ayude"

Por el momento, no existe una fecha definida para el regreso del futbolista a la actividad profesional. Messi atraviesa estas horas de duelo acompañado por su familia y eligió priorizar ese espacio personal por encima de cualquier compromiso deportivo. Además de su madre y sus hermanos, el capitán argentino cuenta con el acompañamiento de Antonela Roccuzzo y sus hijos, quienes permanecen junto a él en este difícil momento.