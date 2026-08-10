Tigre vs. Montevideo City Torque por la Copa Sudamericana: horario, formaciones y TV

El conjunto argentino llega a esta instancia después de superar a Nacional de Montevideo en los playoffs. Se impuso 3-0 en el Gran Parque Central y, pese a perder 2-1 en Victoria en la revancha, avanzó a los octavos de final con un 4-2 en el resultado global. De esta manera, volvió a meterse entre los 16 mejores de la competencia después de 14 años.