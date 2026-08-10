Tigre vs. Montevideo City Torque por la Copa Sudamericana: horario, formaciones y TV
El “Matador” viene de vencer a River en el plano local y busca un buen resultado ante su gente para llegar con ventaja a la revancha. Los detalles en la nota.
Tigre y Montevideo City Torque se enfrentan este miércoles, desde las 19, en el estadio José Dellagiovanna, por el partido de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026.
El encuentro será televisado por DSports y tendrá al brasileño Ramón Abatti como árbitro principal, mientras que su compatriota Rodolpho Toski estará a cargo del VAR. La serie se definirá el próximo miércoles 19 de agosto en Uruguay.
El conjunto argentino llega a esta instancia después de superar a Nacional de Montevideo en los playoffs. Se impuso 3-0 en el Gran Parque Central y, pese a perder 2-1 en Victoria en la revancha, avanzó a los octavos de final con un 4-2 en el resultado global. De esta manera, volvió a meterse entre los 16 mejores de la competencia después de 14 años.
Por su parte, City Torque avanzó directamente a los octavos de final tras terminar primero e invicto en el Grupo F. El conjunto uruguayo sumó 13 puntos sobre 18 posibles, producto de cuatro victorias, un empate y una derrota, y aseguró su clasificación en la última fecha luego de igualar 2-2 ante Grêmio en Porto Alegre.
El equipo dirigido por Marcelo Méndez también se destacó por su poder ofensivo durante la fase de grupos: convirtió 11 goles en seis partidos y terminó como uno de los equipos más goleadores de la primera etapa del certamen.
Formaciones de Tigre vs. Montevideo City Torque por la Copa Sudamericana
- Tigre: Felipe Zenobio; Nahuel Banegas, Alan Barrionuevo, Joaquín Laso, Valentín Moreno; Jalil Elías, Martín Garay, Santiago López, Tiago Serrago, Jabes Saralegui; Ignacio Russo. DT: Diego Dabove.
- Montevideo City Torque: Franco Torgnascioli; Kevin Silva, Franco Romero, Gary Kagelmacher, Eduardo Agüero, Facundo Silvera; Franco Pizzichillo, Bautista Kociubinski, Gonzalo Montes, Esteban Obregón; Salomón Rodríguez. DT: Marcelo Méndez.
Horario y televisación
- Hora: 19:00.
- Estadio: José Dellagiovanna.
- Árbitro: Ramón Abatti.
- VAR: Rodolpho Toski.
- TV: DSports.
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