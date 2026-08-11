Gabriel Batistuta vuelve a la Fiorentina a los 57 años: cuándo será el partido homenaje

La participación no será la primera aparición de Batistuta en un partido de este tipo. En 2025 había sido parte de la despedida de Giuseppe Rossi y, en aquella oportunidad, volvió a demostrar que su olfato goleador continúa intacto. A los 56 años convirtió un gol con la camiseta de la Fiorentina y recibió una ovación que reflejó la vigencia del vínculo construido con los hinchas.

Una historia que quedó marcada a fuego en Florencia

Batistuta jugó nueve temporadas en la Fiorentina, entre 1991 y 2000, y terminó convertido en el máximo goleador histórico de la institución. Durante ese período marcó 207 goles, una cifra que explica por sí sola la dimensión de su figura en el club.

Su paso por Florencia estuvo acompañado además por títulos importantes. Con la camiseta violeta conquistó la Copa Italia 1995/96 y la Supercopa de Italia de 1996, mientras que también fue protagonista del regreso de la institución a la Serie A durante la temporada 1993/94. Su potencia, capacidad para definir y enorme compromiso con la camiseta lo transformaron rápidamente en un ídolo.

Después de dejar la Fiorentina, el atacante continuó su carrera en otros grandes equipos italianos. Pasó por la Roma, donde consiguió el esperado Scudetto, y posteriormente defendió los colores del Inter de Milán. Sus últimos años como profesional transcurrieron en Qatar, en el Al-Arabi, antes de anunciar su retiro en 2005.