Gabriel Batistuta vuelve a la Fiorentina a los 57 años: cuándo será el partido homenaje
El histórico goleador argentino será una de las grandes figuras del encuentro que la Fiorentina organizará en el Artemio Franchi por su centenario. El 9 volverá a ponerse los botines.
Gabriel Batistuta volverá a pisar el césped del estadio Artemio Franchi a los 57 años y lo hará con la camiseta de la Fiorentina, el club en el que construyó buena parte de su enorme legado como futbolista. El histórico delantero argentino será una de las principales atracciones del partido que la institución italiana prepara para celebrar sus cien años de historia, en una jornada que reunirá a distintas figuras que dejaron su huella en el equipo de Florencia.
El encuentro está programado para el 2 de septiembre de 2026 y tendrá como protagonistas a la Fiorentina All Stars y al combinado Operazione Nostalgia Legends. La presencia de Batistuta le aportará un condimento especial a una celebración que buscará reunir a varias generaciones de futbolistas y aficionados en el escenario que durante años fue la casa del delantero argentino.
Gabriel Batistuta confirmó su regreso al Artemio Franchi
La propia Fiorentina fue la encargada de anunciar oficialmente el regreso de uno de sus máximos ídolos. A través de sus canales oficiales, el club publicó una imagen del exgoleador durante su etapa como futbolista y acompañó la noticia con un mensaje cargado de nostalgia: “Una vez más. Batistuta. Florencia. El Franchi. Gabriel Omar Batistuta vuelve donde se convirtió en leyenda”.
El aniversario de la institución se celebrará oficialmente el 29 de agosto, pero los festejos tendrán diferentes actividades alrededor de esa fecha. Entre ellas estará este partido especial, que permitirá a los hinchas volver a ver en acción a un jugador que se transformó en uno de los mayores símbolos de la historia de la Fiorentina.
El propio Batistuta también se encargó de convocar a los simpatizantes mediante un video difundido por el club. Con entusiasmo, el argentino expresó: “Hola a todos, ¿cómo están? Nos vemos en el Franchi el 2 de septiembre. ¡No falten! Vamos todos a celebrar a la Fiorentina. Les mando un fuerte abrazo, ya cuento los días para que llegue la fecha. ¡Nos vemos allí!”.
La participación no será la primera aparición de Batistuta en un partido de este tipo. En 2025 había sido parte de la despedida de Giuseppe Rossi y, en aquella oportunidad, volvió a demostrar que su olfato goleador continúa intacto. A los 56 años convirtió un gol con la camiseta de la Fiorentina y recibió una ovación que reflejó la vigencia del vínculo construido con los hinchas.
Una historia que quedó marcada a fuego en Florencia
Batistuta jugó nueve temporadas en la Fiorentina, entre 1991 y 2000, y terminó convertido en el máximo goleador histórico de la institución. Durante ese período marcó 207 goles, una cifra que explica por sí sola la dimensión de su figura en el club.
Su paso por Florencia estuvo acompañado además por títulos importantes. Con la camiseta violeta conquistó la Copa Italia 1995/96 y la Supercopa de Italia de 1996, mientras que también fue protagonista del regreso de la institución a la Serie A durante la temporada 1993/94. Su potencia, capacidad para definir y enorme compromiso con la camiseta lo transformaron rápidamente en un ídolo.
Después de dejar la Fiorentina, el atacante continuó su carrera en otros grandes equipos italianos. Pasó por la Roma, donde consiguió el esperado Scudetto, y posteriormente defendió los colores del Inter de Milán. Sus últimos años como profesional transcurrieron en Qatar, en el Al-Arabi, antes de anunciar su retiro en 2005.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario