Platense vs. Coquimbo Unido por la Copa Libertadores: horario, formaciones y TV
El "Calamar", con Palermo como flamante DT, afronta este miércoles uno de los duelos más importantes de su historia. Los detalles en la nota.
Platense y Coquimbo Unido se enfrentan este miércoles, desde las 19, en el estadio Ciudad de Vicente López, por el partido de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores 2026. El encuentro, que se transmite por ESPN, tendrá como árbitro principal al paraguayo Juan Gabriel Benítez, mientras que su compatriota Ulises Mereles estará a cargo del VAR.
El duelo tendrá un condimento especial para el conjunto argentino, que afronta una instancia histórica en su primera participación en los octavos de final de la Libertadores. El Calamar llega con el ánimo renovado después de vencer 1-0 a Independiente en Avellaneda por la cuarta fecha del Torneo Clausura, en el debut de Martín Palermo como entrenador.
En la competición más importante a nivel clubes del continente, el "Calamar" terminó segundo en el Grupo E, con 10 puntos, producto de tres victorias, un empate y dos derrotas, lo que le permitió avanzar a los octavos de final.
Por su parte, el elenco chileno terminó primero en el Grupo B, donde compartió zona con Nacional de Uruguay, Deportes Tolima y Universitario de Perú. Coquimbo Unido sumó 10 puntos y también consiguió la clasificación directa a los octavos de final, en lo que será el primer enfrentamiento de su historia ante Platense.
Formaciones de Platense vs. Coquimbo Unido por la Copa Libertadores
- Platense: Juan Pablo Cozzani; Juan Ignacio Saborido, Ignacio Vázquez, Oscar Salomón, Tomás Silva; Guido Mainero, Rodrigo Herrera, Leonel Picco, Franco Zapiola; Ronaldo Martínez, Nicolás Orsini. DT: Martín Palermo.
- Coquimbo Unido: Diego Sánchez; Francisco Salinas, Benjamín Gazzolo, Manuel Fernández, Juan Cornejo; Salvador Cordero, Sebastián Galani, Benjamín Chandía; Cristian Zavala, Guido Vadalá, Nicolás Johansen. DT: Hernán Caputto.
Horario y televisación
- Hora: 19.00.
- Estadio: Ciudad de Vicente López.
- Árbitro: Juan Gabriel Benítez.
- VAR: Ulises Mereles.
- TV: ESPN.
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