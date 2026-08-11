Platense vs. Coquimbo Unido por la Copa Libertadores: horario, formaciones y TV

Platense y Coquimbo Unido se enfrentan este miércoles, desde las 19, en el estadio Ciudad de Vicente López, por el partido de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores 2026. El encuentro, que se transmite por ESPN, tendrá como árbitro principal al paraguayo Juan Gabriel Benítez, mientras que su compatriota Ulises Mereles estará a cargo del VAR.