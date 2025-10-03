Vacaciones en Brasil: el pueblo con las calles más bonitas y que parece un paraíso

Para recorrer estos paisajes, se pueden contratar excursiones en barco o coordinar traslados en lanchas privadas, que permiten llegar a playas más tranquilas y poco concurridas, ideales para quienes buscan un contacto más cercano con la naturaleza.

Cómo llegar a Paraty

Paraty está bien conectada con las principales ciudades de Brasil, lo que facilita el acceso desde Río de Janeiro o San Pablo tanto en auto como en ómnibus, con un viaje que dura entre 4 y 5 horas. Algunos visitantes prefieren llegar en barco desde localidades costeras cercanas, disfrutando del paisaje desde el mar.

Una vez en el pueblo, lo más cómodo es recorrer el centro histórico a pie o en bicicleta, ya que el tránsito vehicular está restringido. Para visitar las playas más alejadas, lo recomendable es contratar traslados en lancha, que permiten acceder a rincones más tranquilos y poco concurridos.