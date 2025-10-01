Brasileirao 2026: anuncian cambios históricos que revolucionarán la liga de Brasil
La edición del próximo año traerá novedades que podrían transformar el torneo brasileño en lo deportivo, económico y tecnológico.
El Brasileirao se prepara para un giro histórico en 2026 con la confirmación de una serie de cambios que prometen modificar la dinámica de la liga más importante de Sudamérica. La Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) anunció que el torneo pasará a jugarse de enero a diciembre, sumará por primera vez un sistema de Fair Play Financiero y aplicará el offside semiautomático, en línea con las grandes ligas europeas.
Uno de los puntos más trascendentes será la modificación del calendario. A partir de 2026, el Brasileirao comenzará en enero y finalizará en diciembre, un cambio que lo acerca a la lógica de las principales ligas del mundo.
Hasta ahora, el torneo brasileño se desarrollaba en un lapso de nueve meses, con una programación que muchas veces chocaba con las instancias decisivas de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana. Con el nuevo esquema, se busca darles mayor previsibilidad a los equipos y mejorar la preparación de los futbolistas en la antesala de los torneos internacionales.
La segunda gran novedad es la implementación del Fair Play Financiero, una medida que llega por primera vez a la liga brasileña. Si bien aún no se conocen todos los detalles de la normativa, la idea central es limitar los gastos de los clubes en relación a sus ingresos para evitar desequilibrios que afecten la competencia.
La incógnita pasa por saber cómo impactará esta disposición en equipos como Flamengo o Palmeiras, que en los últimos años construyeron planteles repletos de figuras con contratos millonarios. En este contexto, no son pocos los que se preguntan si las instituciones con mayores presupuestos estarán obligadas a desprenderse de algunas de sus estrellas más costosas.
La noticia cobra aún más relevancia en un momento en que Flamengo reclama públicamente una mayor tajada en el reparto de los derechos de televisión, convencido de que su masividad y rating justifican ingresos superiores al resto. Si la nueva normativa avanza con firmeza, la presión sobre la distribución de recursos se volverá un tema central en la política del fútbol brasileño.
El tercer cambio anunciado apunta a la tecnología: el offside semiautomático, que ya funciona en la Premier League y en torneos de la UEFA, se sumará al Brasileirao a partir de 2026. El sistema, que utiliza cámaras de alta precisión para detectar la posición de los jugadores, promete reducir los tiempos de revisión del VAR y minimizar los errores en jugadas finas. La CBF destacó que este avance permitirá darle más transparencia y dinamismo al juego, un reclamo frecuente de futbolistas, entrenadores y aficionados.
De acuerdo a lo publicado por 365Scores Brasil, todas estas novedades forman parte de una estrategia más amplia para modernizar la liga y reforzar su competitividad a nivel internacional. La intención de la Confederación es que el Brasileirao no solo sea la cantera inagotable de talento que históricamente exporta figuras al mundo, sino también un campeonato con estándares organizativos y tecnológicos comparables a los de las principales ligas europeas.
