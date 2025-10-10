Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo San Lorenzo vs. San Martín (SJ)
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver San Lorenzo vs. San Martín (SJ) por el Torneo Clausura 2025.
En el marco de la fecha 12 del Torneo Clausura 2025, San Lorenzo y San Martín de San Juan se enfrentarán este viernes desde las 14:30 en el Estadio Pedro Bidegain por un partido crucial para ambos dentro de la Zona B.
El equipo de Boedo, dirigido por Ayude, atraviesa una racha irregular, con solo una victoria en sus últimos cinco encuentros. Pese a la reciente caída 2-1 ante Lanús, el Ciclón se mantiene sexto con 16 puntos, a tiro de la clasificación, por lo que una victoria ante los sanjuaninos es vital para encarar la recta final del torneo con tranquilidad.
La visita llega en una situación desesperada: San Martín (SJ) ocupa actualmente el último lugar en las tablas general y de promedios, a un punto de Aldosivi y a cuatro de Talleres en la anual. La presión es máxima, al punto de que una derrota podría significar el fin del ciclo de Pipi Romagnoli como entrenador del Santo.
San Lorenzo vs. San Martín (SJ): probables formaciones
- San Lorenzo: Facundo Altamirano; Fabricio López, Jhohan Romaña, Gastón Hernández, Elías Baéz; Nicolás Tripichio, Ignacio Perruzzi; Ezequiel Cerutti, Facundo Gulli, Matías Reali y Alexis Cuello. DT: Damián Ayude.
- San Martín de San Juan: Matías Borgogno; Lucas Diarte, Tomás Lecanda, Luciano Recalde, Ayrton Portillo; Sebastián Jaurena, Diego González; Horacio Tijanovich, Sebastián González, Marco Iacobellis; Ignacio Maestro Puch. DT: Leandro Romagnoli.
Cómo ver en vivo San Lorenzo vs. San Martín (SJ)
La televisación estará a cargo de TNT Sports Premium. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
