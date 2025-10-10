Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo San Lorenzo vs. San Martín (SJ)

El equipo de Boedo, dirigido por Ayude, atraviesa una racha irregular, con solo una victoria en sus últimos cinco encuentros. Pese a la reciente caída 2-1 ante Lanús, el Ciclón se mantiene sexto con 16 puntos, a tiro de la clasificación, por lo que una victoria ante los sanjuaninos es vital para encarar la recta final del torneo con tranquilidad.