Brasil superó a la Selección Argentina femenina en Porto Alegre con miras al Mundial 2027

El encuentro forma parte de la intensa agenda de preparación que ambos seleccionados sostienen pensando en el gran objetivo del próximo año: el Mundial femenino de 2027, que tendrá a Brasil como país anfitrión entre el 24 de junio y el 25 de julio, disputándose a lo largo de ocho sedes oficiales.

Mientras Brasil —actual número seis en el ranking de la FIFA y potencia en la rama masculina con cinco títulos mundiales, aunque sin coronaciones aún en la Copa del Mundo femenina— afina su funcionamiento como organizador, la Albiceleste continúa sumando rodaje internacional para llegar de la mejor manera a los compromisos oficiales de la temporada.