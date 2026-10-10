Brasil superó a la Selección Argentina femenina en Porto Alegre con miras al Mundial 2027
Como parte de la preparación para el Mundial feminino 2027, el equipo nacional cayó 3-1 en su visita a Brasil por un amistoso internacional.
La Selección Argentina femenina de fútbol cayó este sábado por 3-1 ante su par de Brasil en un encuentro amistoso disputado en la ciudad brasileña de Porto Alegre, un test exigente enmarcado en la puesta a punto de cara a la próxima cita ecuménica.
El conjunto local impuso condiciones desde el inicio del juego y logró plasmar su superioridad en la primera mitad. El marcador se abrió a los 26 minutos gracias a un preciso remate de Luany, encendiendo el ataque de la "Verdeamarela".
Poco después, el seleccionado brasileño estiró la ventaja con una notable definición de chilena de Geyse, y sentenció el parcial antes del descanso con un tanto de su capitana, Angelina, cerrando un contundente primer tiempo.
El gol de la Selección Argentina femenina y las miras al Mundial 2027
En el complemento, el equipo argentino buscó reordenarse en el terreno y logró descontar a través de Maricel Pereyra, quien aprovechó una jugada tras un saque lateral para vencer la resistencia defensiva rival. A pesar del empuje y las intenciones de achicar aún más la diferencia, Argentina no logró vulnerar nuevamente a un sólido combinado brasileño que supo replegarse y neutralizar las últimas arremetidas.
El encuentro forma parte de la intensa agenda de preparación que ambos seleccionados sostienen pensando en el gran objetivo del próximo año: el Mundial femenino de 2027, que tendrá a Brasil como país anfitrión entre el 24 de junio y el 25 de julio, disputándose a lo largo de ocho sedes oficiales.
Mientras Brasil —actual número seis en el ranking de la FIFA y potencia en la rama masculina con cinco títulos mundiales, aunque sin coronaciones aún en la Copa del Mundo femenina— afina su funcionamiento como organizador, la Albiceleste continúa sumando rodaje internacional para llegar de la mejor manera a los compromisos oficiales de la temporada.
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