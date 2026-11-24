Desde ahí no salió más del equipo. En la temporada suma 17 partidos y un gol, el cabezazo del 1-0 ante Independiente en octubre. Además, fue una de las piezas de la defensa que le ganó 2-0 a Atlético Mineiro en la final de Barranquilla, la tercera Sudamericana de la historia de Boca.

Nacido en julio de 2006, Herrera llegaría al Mundial 2030 con 23 años. El apodo se lo debe a su parecido con Mick Jagger, aunque él mismo contó que nunca había escuchado un tema de los Rolling Stones.