Oscar Ruggeri pidió a Jagger Herrera para la Selección: "Que empiece a jugar ahora"
Después del título de Boca en la Copa Sudamericana, Oscar Ruggeri pidió que Jagger Herrera sume minutos en la Selección: lo ve como el central del futuro.
Facundo "Jagger" Herrera sumó un respaldo de peso tras el título de Boca en la Copa Sudamericana. Oscar Ruggeri, campeón del mundo en México 86, pidió en F90 que el defensor de 20 años sea convocado a la Selección argentina. Y no lo planteó a futuro: "Ya que empiece a jugar ahora".
Para el Cabezón, no se trata de una citación para foguearlo. Quiere verlo con minutos en el equipo de Lionel Scaloni. Cuando le preguntaron si lo imaginaba en la próxima Copa del Mundo, hizo la cuenta en vivo y cerró con un elogio: "Tremendo central tenemos".
Lo que más destacó el ex defensor es la madurez del juvenil: lo definió como un pibe que "parece un viejo" dentro de la cancha. No es la primera vez que lo elogia. Hace un mes, en el mismo programa, ya lo habían proyectado hacia la Selección. Ruggeri tampoco fue el primero en pedirlo. En septiembre, el ídolo xeneize Roberto Mouzo había dicho que Scaloni ya lo tenía que estar viendo, y lo comparó con Tarantini.
Ruggeri pidió a Jagger Herrera para la Selección: "Que empiece a jugar ahora"
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De la Reserva al Boca campeón en tres meses
El ascenso de Herrera fue meteórico. Antes de llegar a Primera había jugado 65 partidos en la Reserva, donde fue campeón. Lo convocó por primera vez Rodolfo Arruabarrena para el debut en el Torneo Clausura, y se estrenó en la Copa Sudamericana, en Paraguay, cuando entró a los 12 minutos por Ayrton Costa en el 4-0 ante Recoleta. elintransigente
Desde ahí no salió más del equipo. En la temporada suma 17 partidos y un gol, el cabezazo del 1-0 ante Independiente en octubre. Además, fue una de las piezas de la defensa que le ganó 2-0 a Atlético Mineiro en la final de Barranquilla, la tercera Sudamericana de la historia de Boca.
Nacido en julio de 2006, Herrera llegaría al Mundial 2030 con 23 años. El apodo se lo debe a su parecido con Mick Jagger, aunque él mismo contó que nunca había escuchado un tema de los Rolling Stones.
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