Turismo en Brasil: el destino donde el clima supera los 30º en invierno

Además de disfrutar de la costa fluvial, los visitantes pueden realizar distintas excursiones. Una de las más populares lleva hasta la Serra da Piroca, un mirador natural ubicado frente al centro del pueblo desde donde se obtienen vistas panorámicas de la región.

La caminata hasta la cima demanda cierto esfuerzo debido a las altas temperaturas y a la exposición directa al sol. Por ese motivo, se recomienda iniciar el recorrido durante las primeras horas de la mañana y llevar agua, protector solar y calzado cómodo.

Otra de las propuestas consiste en navegar en lancha hasta Ponta do Cururu y Ponta do Muretá, dos extensos bancos de arena famosos por sus espectaculares atardeceres. En algunas salidas también es posible avistar delfines de río, una experiencia que suma un atractivo extra para quienes buscan vivir una experiencia diferente de turismo en Brasil.

Dónde queda Alter do Chão

Alter do Chão es un pequeño pueblo ubicado en el municipio de Santarém, dentro del estado de Pará, en el norte de Brasil. Este destino se encuentra a orillas del río Tapajós, en plena región amazónica, y es reconocido por sus playas de agua dulce y su entorno selvático.

Su ubicación en el corazón de la Amazonia le otorga características únicas, ya que combina selva, ríos de aguas cristalinas y bancos de arena que aparecen durante la temporada seca.

A pesar de estar alejado del océano Atlántico, muchos comparan sus paisajes con los del Caribe por el color del agua y la arena blanca. Además, el destino ofrece actividades vinculadas con la naturaleza, la navegación y el ecoturismo. Por estas razones, Alter do Chão es considerado una de las joyas ocultas del turismo en Brasil.

Cómo llegar a Alter do Chão

Para llegar a Alter do Chão desde la Argentina es necesario tomar un vuelo con destino a la ciudad de Santarém, generalmente realizando una o más escalas en ciudades brasileñas como São Paulo, Brasilia o Manaos.

El aeropuerto de Santarém es la principal puerta de entrada para quienes desean conocer este rincón de la Amazonia. Desde allí, el recorrido hasta Alter do Chão es de unos 35 kilómetros por carretera. El trayecto en auto o taxi demanda aproximadamente 40 minutos.