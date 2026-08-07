Turismo en Brasil: el destino donde el clima supera los 30º en invierno
Si buscás turismo en Brasil, Alter do Chão ofrece en agosto playas de agua dulce, temperaturas de hasta 32° y un entorno natural incomparable.
Mientras gran parte de Sudamérica atraviesa los días más fríos del invierno, el turismo en Brasil ofrece un escenario completamente distinto en la región amazónica. En el norte del país se encuentra Alter do Chão, un destino donde las altas temperaturas, las aguas cristalinas, la arena blanca y la exuberante selva crean un paisaje ideal para quienes buscan naturaleza y descanso.
Este pequeño pueblo forma parte del municipio de Santarém, en el estado de Pará, y está ubicado a orillas del río Tapajós. A pesar de encontrarse lejos del litoral atlántico, el lugar sorprende por sus postales de aspecto caribeño, con playas de agua dulce y extensos bancos de arena que emergen durante la temporada seca. Por eso, cada año gana protagonismo dentro del turismo en Brasil como una alternativa diferente a las playas tradicionales.
Qué se puede hacer en Alter do Chão
Con la llegada de agosto comienza el denominado verano amazónico, una etapa que se prolonga, aproximadamente, hasta diciembre. En este período baja el caudal del río Tapajós y quedan al descubierto las famosas playas de agua dulce que transformaron a Alter do Chão en uno de los destinos más llamativos para el turismo en Brasil.
El clima cálido es una constante en esta región del norte brasileño. Durante agosto, las temperaturas suelen alcanzar los 32 °C de máxima y rondan los 21 °C de mínima en Santarém. Además, las lluvias disminuyen de manera considerable en comparación con la temporada más húmeda del año, lo que favorece las actividades al aire libre.
Uno de los mayores atractivos del lugar es que sus playas no están sobre el mar. En cambio, se forman sobre las aguas del río Tapajós, cuyos tonos azulados contrastan con el intenso verde de la selva amazónica, ofreciendo un paisaje único para quienes eligen hacer turismo en Brasil.
Además de disfrutar de la costa fluvial, los visitantes pueden realizar distintas excursiones. Una de las más populares lleva hasta la Serra da Piroca, un mirador natural ubicado frente al centro del pueblo desde donde se obtienen vistas panorámicas de la región.
La caminata hasta la cima demanda cierto esfuerzo debido a las altas temperaturas y a la exposición directa al sol. Por ese motivo, se recomienda iniciar el recorrido durante las primeras horas de la mañana y llevar agua, protector solar y calzado cómodo.
Otra de las propuestas consiste en navegar en lancha hasta Ponta do Cururu y Ponta do Muretá, dos extensos bancos de arena famosos por sus espectaculares atardeceres. En algunas salidas también es posible avistar delfines de río, una experiencia que suma un atractivo extra para quienes buscan vivir una experiencia diferente de turismo en Brasil.
Dónde queda Alter do Chão
Alter do Chão es un pequeño pueblo ubicado en el municipio de Santarém, dentro del estado de Pará, en el norte de Brasil. Este destino se encuentra a orillas del río Tapajós, en plena región amazónica, y es reconocido por sus playas de agua dulce y su entorno selvático.
Su ubicación en el corazón de la Amazonia le otorga características únicas, ya que combina selva, ríos de aguas cristalinas y bancos de arena que aparecen durante la temporada seca.
A pesar de estar alejado del océano Atlántico, muchos comparan sus paisajes con los del Caribe por el color del agua y la arena blanca. Además, el destino ofrece actividades vinculadas con la naturaleza, la navegación y el ecoturismo. Por estas razones, Alter do Chão es considerado una de las joyas ocultas del turismo en Brasil.
Cómo llegar a Alter do Chão
Para llegar a Alter do Chão desde la Argentina es necesario tomar un vuelo con destino a la ciudad de Santarém, generalmente realizando una o más escalas en ciudades brasileñas como São Paulo, Brasilia o Manaos.
El aeropuerto de Santarém es la principal puerta de entrada para quienes desean conocer este rincón de la Amazonia. Desde allí, el recorrido hasta Alter do Chão es de unos 35 kilómetros por carretera. El trayecto en auto o taxi demanda aproximadamente 40 minutos.
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