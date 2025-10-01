Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Argentina vs. Australia

El equipo de Diego Placente llega con el ánimo alto tras un debut triunfal: superó a Cuba por 3-1 a pesar de sufrir la expulsión de Santiago Fernández a los diez minutos. La victoria se cimentó en el doblete de Alejo Sarco y un gol de Ian Subiabre, quien ingresó en la segunda mitad. Con estos tres puntos, Argentina tiene una oportunidad de oro para sellar su clasificación a los octavos de final ya en esta jornada. Esto se concretaría si, a primera hora, Italia logra vencer a Cuba.