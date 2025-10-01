La decisión de Marcelo Gallardo con el plantel de River para el cruce con Racing en Rosario
El DT del Millonario citó a todo el plantel, incluidos lesionados y juveniles, para buscar cortar la mala racha y meterse en semifinales de la competencia doméstica.
El Millonario se medirá con Racing en el Estadio Gigante de Arroyito, buscando un triunfo que lo meta en semifinales de la Copa Argentina. Para este compromiso, Marcelo Gallardo citó a todos los futbolistas del plantel, incluso a aquellos que no estarán disponibles por lesión. Entre ellos aparecen Sebastián Driussi, quien sigue marginado, y Enzo Pérez, que viaja entre algodones luego de recibir siete puntos de sutura en la rodilla.
El entrenador también decidió incluir a dos futbolistas de la Reserva: Agustín De La Cuesta y Juan Bautista Dadin Ambos ya tuvieron participación en el plantel profesional y podrían integrar el banco de suplentes frente a la Academia. En tanto, Juan Cruz Meza continúa su recuperación y volverá a jugar con la Reserva en el Torneo Proyección.
A diferencia de las últimas convocatorias, en las que por Copa Libertadores solo citó a 22 futbolistas, en esta oportunidad el Muñeco quiere tener a todo el plantel a su disposición más allá de utilizarlos o no para el partido. Además, para cambiar esta mala racha que atraviesa el equipo, planteó una concentración distinta.
Es que, previo al viaje a Rosario, los jugadores concentraron y entrenaron en Cardales. Luego de enfrentarse a la Academia, volverán al mismo predio para seguir con la concentración y desde allí volver a viajar a tierras rosarinas para el duelo ante Rosario Central el próximo domingo. La idea del DT es poder cortar la racha de cuatro derrotas consecutivas y poder encontrar el nivel deseado por el cuerpo técnico y los hinchas.
La posible formación de River para enfrentar a Racing por Copa Argentina
El equipo de Gallardo saldría a la cancha con: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Giuliano Galoppo, Juan Carlos Portillo, Nacho Fernández, Juanfer Quintero; Maximiliano Salas y Facundo Colidio.
