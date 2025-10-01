La decisión de Marcelo Gallardo con el plantel de River para el cruce con Racing en Rosario

El Millonario se medirá con Racing en el Estadio Gigante de Arroyito, buscando un triunfo que lo meta en semifinales de la Copa Argentina. Para este compromiso, Marcelo Gallardo citó a todos los futbolistas del plantel, incluso a aquellos que no estarán disponibles por lesión. Entre ellos aparecen Sebastián Driussi, quien sigue marginado, y Enzo Pérez, que viaja entre algodones luego de recibir siete puntos de sutura en la rodilla.