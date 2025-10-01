Los 11 de Diego Placente para la segunda fecha del Mundial Sub-20

image

Qué dijo Diego Placente sobre Australia, el rival de Argentina en la fecha 2 del Mundial

El entrenador advirtió que el próximo rival será un hueso duro de roer en esta segunda presentación: “Australia es un gran equipo, se nota que más alla de los jugadores que tiene, está muy trabajado. Hace muchos días que están en Chile y en esas cosas se ven los pequeños detalles. Mientras otros equipos agarran solidez a lo largo del torneo, ellos ya la tienen por todo lo entrenado", expresó en conferencia de prensa.

Consultado por cual es punto fuerte de Australia, Placente no dudó en reconocer toda la tarea previa a la disputa de la competencia. "Su principal virtud es todo el trabajo que tienen, va a ser muy difícil. Contra Italia merecieron ganar y terminaron perdiendo", cerró.