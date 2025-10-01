Los 11 de Diego Placente para la segunda fecha del Mundial Sub-20
La Albiceleste viene de ganar en su debut ante Cuba y el entrenador deberá hacer algunos cambios obligados: todos los detalles del encuentro.
La Selección Argentina Sub-20 juega este miércoles su segundo partido en el Mundial de la categoría, que se desarrolla en Chile. El conjunto dirigido por Diego Placente se medirá ante Australia desde las 20:00 en el estadio Elías Figueroa Brander, de Valparaíso, con arbitraje del español José María Sánchez.
El debut fue alentador: la Albiceleste venció 3-1 a Cuba en la primera fecha, pese a la temprana expulsión de Santiago Fernández. Con dos goles de Alejo Sarco y uno de Ian Subiabre, Argentina sumó tres puntos claves y quedó en buena posición para pelear la clasificación. En esta segunda jornada, el seleccionado nacional puede sellar su pase a octavos si logra una victoria y, en el turno previo, Cuba no suma frente a Italia.
La formación de Argentina ante Australia
El entrenador Diego Placente debía realizar variantes obligadas para este compromiso.
Los 11 para enfrentar al combinado oceánico son: Santino Barbi; Dylan Gorosito, Tobías Ramírez, Valente Pierani, Pérez, Julio Soler; Milton Delgado, Valentino Acuña, Álvaro Montoro; Maher Carrizo y Alejo Sarco. DT: Diego Placente.
Qué dijo Diego Placente sobre Australia, el rival de Argentina en la fecha 2 del Mundial
El entrenador advirtió que el próximo rival será un hueso duro de roer en esta segunda presentación: “Australia es un gran equipo, se nota que más alla de los jugadores que tiene, está muy trabajado. Hace muchos días que están en Chile y en esas cosas se ven los pequeños detalles. Mientras otros equipos agarran solidez a lo largo del torneo, ellos ya la tienen por todo lo entrenado", expresó en conferencia de prensa.
Consultado por cual es punto fuerte de Australia, Placente no dudó en reconocer toda la tarea previa a la disputa de la competencia. "Su principal virtud es todo el trabajo que tienen, va a ser muy difícil. Contra Italia merecieron ganar y terminaron perdiendo", cerró.
