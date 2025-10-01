PSG le ganó 2-1 al Barcelona con un gol agónico de Gonçalo Ramos por Champions League
El Barça se adelantó con Ferran Torres, pero el equipo parisino reaccionó con Mayulu y lo ganó en la última jugada gracias al delantero portugués.
En un partidazo en Montjuic, París Saint-Germain venció 2-1 al Barcelona por la segunda fecha de la Champions League. El equipo local abrió el marcador con Ferran Torres, pero los franceses lo dieron vuelta con tantos de Senny Mayulu y Gonçalo Ramos, quien selló el triunfo en tiempo de descuento para el conjunto de Luis Enrique.
El Barcelona arrancó mejor y se puso en ventaja a los 19 minutos. Parecía que los locales tenían el control del partido, pero el PSG reaccionó antes del descanso: Nuno Mendes desbordó por izquierda y asistió al joven Senny Mayulu, quien empató el marcador a los 38’. En el complemento, los catalanes tuvieron dos oportunidades claras para volver a ponerse arriba, pero los defensores parisinos evitaron los goles sacando la pelota sobre la línea. Esa resistencia fue clave para mantener con vida al equipo de Luis Enrique, que buscó lastimar de contraataque y lo consiguió en la última jugada para llevarse el triunfo.
Con esta victoria, el PSG, vigente campeón de la Champions, suma tres puntos fundamentales en un grupo muy competitivo. Para el Barcelona, la derrota en casa es un golpe duro en sus aspiraciones de clasificación, ya que dejó escapar la chance de quedar como líder de la fase de grupos de una competencia renovada.
Tremenda jugada colectiva y Ferrán Torres abrió el marcador para el equipo catalán:
Senny Mayulu apareció en el momento justo e igualó el marcador:
Gonçalo Ramos, en una de las últimas del partido, le da el triunfo al equipo de Luis Enrique:
Formaciones del encuentro entre Barcelona y PSG
- Barcelona: Wojciech Szczsny; Jules Koundé, Eric García, Pau Cubarsí, Gerard Martin; Frenkie De Jong, Pedri; Lamine Yamal, Dani Olmo, Marcus Rashford; Ferrán Torres.
- PSG: Lucas Chevalier; Achraf Hakimi, Ilya Zabarnyi, Willian Pacho, Nuno Mendes; Fabián Ruiz, Vitinha, Joao Neves; Ibrahim Mbaye, Senny Mayulu, Bradley Barcola.
