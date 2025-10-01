PSG le ganó 2-1 al Barcelona con un gol agónico de Gonçalo Ramos por Champions League

El Barcelona arrancó mejor y se puso en ventaja a los 19 minutos. Parecía que los locales tenían el control del partido, pero el PSG reaccionó antes del descanso: Nuno Mendes desbordó por izquierda y asistió al joven Senny Mayulu, quien empató el marcador a los 38’. En el complemento, los catalanes tuvieron dos oportunidades claras para volver a ponerse arriba, pero los defensores parisinos evitaron los goles sacando la pelota sobre la línea. Esa resistencia fue clave para mantener con vida al equipo de Luis Enrique, que buscó lastimar de contraataque y lo consiguió en la última jugada para llevarse el triunfo.