Brian Fernández rescindió con Fénix de Uruguay sin debutar por "motivos personales"

Brian Fernández rescindió su contrato con Fénix de Uruguay sin llegar a debutar y por asuntos personales. El delantero argentino de 31 años había sido incorporado a fines de enero, pero no fue convocado en el debut y dejó el club tras el empate ante Uruguay Montevideo. La decisión se conoció este martes, luego del empate 1-1 frente a Uruguay Montevideo por la primera fecha de la Segunda División, encuentro en el que el atacante no fue convocado.