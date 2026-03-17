Brian Fernández rescindió con Fénix de Uruguay sin debutar por "motivos personales"
El futbolista dejó el equipo de Uruguay sin debutar por asuntos personales. El delantero argentino de 31 años rescindió su contrato tras su llegada en enero.
Brian Fernández rescindió su contrato con Fénix de Uruguay sin llegar a debutar y por asuntos personales. El delantero argentino de 31 años había sido incorporado a fines de enero, pero no fue convocado en el debut y dejó el club tras el empate ante Uruguay Montevideo. La decisión se conoció este martes, luego del empate 1-1 frente a Uruguay Montevideo por la primera fecha de la Segunda División, encuentro en el que el atacante no fue convocado.
El comunicado de Fénix sobre Brian Fernández
El club uruguayo confirmó la noticia a través de un comunicado oficial en el que explicó los motivos de la salida del futbolista: "El Centro Atlético Fénix informa que se acordó la rescisión de contrato con el futbolista Brian Fernández, quien deberá permanecer en Argentina para atender asuntos personales que requieren su presencia. El club le desea lo mejor en lo personal y en sus próximos desafíos", expresaron desde la institución.
La situación vuelve a poner el foco en la compleja carrera del delantero, que a lo largo de los años estuvo marcada por diferentes dificultades fuera del campo de juego. Fernández, que tuvo pasos destacados por Defensa y Justicia y Racing, también desarrolló parte de su carrera en el exterior, con experiencias en México, Francia y Chile.
En su llegada a Fénix, el propio jugador había reconocido sus problemas personales. “Es algo con lo que batallo todos los días. Antes levantaba el teléfono y tenía 100 mensajes, hoy en día tengo los justos y necesarios, que son de la gente que estuvo conmigo”, había señalado en declaraciones al diario El País.
La carrera de Brian Fernández y sus altibajos
La trayectoria del delantero tuvo un quiebre en 2016, cuando dio positivo en un control antidoping en Racing y recibió una sanción de un año y medio. Desde entonces, su carrera alternó distintos destinos como Sarmiento, Metz, Unión La Calera y Necaxa, hasta llegar a Portland Timbers, donde incluso ingresó a un programa de tratamiento antes de la rescisión de su contrato.
Ya de regreso en el fútbol argentino, pasó por Colón, Ferro, Deportivo Madryn y Almirante Brown. En este último logró cierta continuidad, con 27 partidos disputados y 5 goles, además de un cruce ante Boca por la Copa Argentina. Su salida de Fénix sin haber debutado vuelve a abrir interrogantes sobre su futuro en el fútbol profesional.
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