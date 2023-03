Confirman cómo está la salud de Brian Fernández

Con este panorama, lo que salió a aclarar su círculo íntimo es que el futbolista no se encontraba desaparecido. Con su conocida problemática con las drogas, su representante Crístian Bragarnik habló sobre el tema: “Lo llevé a mil lugares. Ya no sé qué más hacer. Es un muy buen chico”, expresó en Clarín.

LA FAMILIA DE BRIAN FERNÁNDEZ HABLÓ SOBRE EL TEMA

“Brian se encuentra bien, con el grupo de profesionales que están al tanto de su situación. El auto no estaba abandonado, estaba ahí. Brian lo estaba usando, pero no es suyo, se quedó sin nafta, quedó ahí varado y no lo queríamos poner en condiciones para que no lo siga usando. El tema es que lo veníamos controlando y hoy a la madrugada la gente le robó todo y lo destrozó. Es muy largo de explicar y difícil de entender, pero está bien y tiene un grupo de profesionales con él que está a disposición de nosotros. La familia ya estaba al tanto de que el auto estaba ahí. Él lo entiende y lo sabe cuando está bien, pero estaba mal y lo estaba usando”, aseguraron.