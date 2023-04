El dramático relato de la novia de Brian Fernández: "Sé quién le vende la droga"

“Brian hoy en día está con su familia, donde él se siente cómodo. Estamos a la espera de que acceda a un tratamiento. Esto siempre es a voluntad propia. Yo lo judicialicé pero no di con el apoyo suficiente y hoy busco otro apoyo, que todo su entorno se informe sobre la enfermedad y de lo que se vive día a día. Es muy difícil”, contó Araceli Fessia en diálogo con A24.

La joven contó que hace tres años que el delantero lucha contra su adicción a la droga y que fueron a cinco clínicas para que recibiera el tratamiento.

Sin embargo, esta última vez Brian, de 28 años, se negó: “Este mes me dijo que no quiere internaciones, que se le hace cada vez más fuerte, peor, más pesado”, indicó la joven que llegó a ofrecerle internarse con él, por lo que reiteró que el tratamiento es “a voluntad” del paciente.

La pesadilla de Brian Fernández: “Sé quién le vende la droga”

Araceli Fessia también puso énfasis en que la lucha contra la adicción a las drogas es un asunto relevante y que afecta a toda la sociedad.

Al ser consultada sobre si sabía quién le vendía cocaína a Brian Fernández, lanzó: “Sí, yo sé todo, pero es un tema muy difícil. Hoy me animó a hablar, pero me ha pasado de todo".

"Hoy en día no es un problema de Brian, es un problema de la población, todos sufren algún tipo de adicción”, expresó y contó situaciones que le tocó vivir con los vendedores de drogas.

“Él consume solamente cocaína", confirmó Araceli.

"Jamás hice una denuncia porque me ha pasado que han venido a la puerta de mi casa o al negocio de mis papás. A veces no son narcos, a veces es el médico, tu compañero, gente muy cercana a vos", lanzó haciendo referencia al entorno del futbolista.



"Hay gente que quiere sacar un gran provecho y le convida. Se considera una enfermedad cuando el consumo no te deja avanzar con tus responsabilidades. Después, consumir, consume gran parte de la sociedad”, contó.

Y reveló: "Ha consumido en clínicas de rehabilitación, estando con un acompañante terapéutico al lado".

Respecto a la carrera futbolística de Briena, indicó: “Entiendo que en Colón no sepan como manejar la situación, no nos conocen, no conocen la situación de Brian y entiendo que no tengan las herramientas necesarias. No exijo ayuda al club, que igual nunca me la dio”.

"Yo estoy con él hace ocho años y vengo batallando hace tres años, cuando nos volvimos de Estados Unidos. Yo volví primero porque consumía, no estoy de acuerdo con esto y no me gusta que pase mi casa ni cerca mío".

"Yo vi y conozco el Brian que puede, que no le gusta estar en los barrios donde ahora se mete y hoy veo su deterioro. Es una lucha constante. No solo es el consumo sino lo que pasa después y antes y qué lo lleva a consumir", mencionó.

Con respecto a la familia del futbolista, expreso que “todos hacen lo que pueden y todos sufrimos. Los hermanos sufren. Con su mamá hemos llorado juntas, nos hemos abrazado y en su momento nos hemos peleado. Pero yo trato de seguir ayudando a Brian. Él necesita conciencia y voluntad”.

“Nadie quiere esto para Brian. Es un tema muy difícil y algunos cuentan con más herramientas y más ganas que otros. Cuando me tocó judicializarlo, me tocó hacerlo sola, al igual que en los otros tratamientos”, agregó Araceli.