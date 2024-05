Preocupación por Brian Fernández: "Ayudame Dios..."

Con todo el apoyo y acompañamiento de la institución de Isidro Casanova, el jugador expresó que “me dieron mi departamento, mis cosas, me dijeron que me manejara a mi manera, que ellos no se van a meter en mi vida. Sí me van a acompañar en las decisiones que tome”.

“Me hacen una vida muy tranquila, demasiado tranquila. Tengo que aprender a vivir conmigo solo. Es muy difícil que te puedan entender, pero que comprendan, puedan acompañarlo y no lo dejen solo. Lo más importante es no dejarlo solo. Si lo dejás solo, es peor. Si te alejás, es peor. Si no le escribís, es un daño”, dijo el delantero.

Brian Fernández pasó por varios equipos del fútbol argentino como Defensa y Justicia, Racing y Sarmiento de Junín. A su vez, a nivel internacional se puso la camiseta de Metz de Francia, Unión La Clara y Portland Timbers.

Llegó a La Fragata, que milita en el Nacional, a principio de año luego de una polémica salida en Morelia de México, club en el que fichó y en el que duró apenas un mes.