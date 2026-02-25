Brilló en la Selección y jugó el Mundial 2014: la nueva vida un baluarte de Alejandro Sabella en España
Se retiró en 2021 tras una exitosa carrera. Hoy se dedica al negocio inmobiliario y fundó su club de pádel en Madrid. Su historia.
Ezequiel Garay fue uno de los defensores más sólidos de Argentina en la última década, participando en la final del Mundial 2014 y en las definiciones de las Copas América 2015 y 2016. Sin embargo, el éxito deportivo le fue esquivo durante su trayectoria en la "Albiceleste", siendo el blanco de críticas y reproches por parte de los hinchas.
Tras una carrera en clubes europeos de primer nivel como Valencia y Real Madrid, decidió retirarse del fútbol profesional y enfocarse en su nueva etapa en España, donde se dedica al negocio inmobiliario y al pádel, un deporte emergente en el mundo.
Ezequiel Garay y su paso por el fútbol
Garay construyó una carrera a base de esfuerzo y dedicación en los clubes europeos como en la Selección Argentina. En el Mundial de 2014, con Alejandro Sabella al mando, tuvo un papel crucial, incluso participando en la definición por penales frente a Países Bajos que llevó al seleccionado a la final contra Alemania.
En Europa, defendió camisetas de primer nivel como Real Madrid, Benfica, Zenit de San Petersburgo y Valencia. Su etapa más exitosa llegó en Portugal, donde se consolidó como referente y ganó varios títulos locales.
Tras su paso por el Mundial, continuó compitiendo en Rusia con el Zenit y luego en España con el Valencia, donde se coronó campeón de la Copa del Rey en 2019. No obstante, en 2021 decidió retirarse y cerrar una carrera marcada por la solidez defensiva y los éxitos internacionales.
Su vida después del retiro
Después de su retiro, Garay se volcó al ámbito empresarial: junto a su exesposa fundó Gargor, una compañía dedicada al sector inmobiliario en España. Además, creó el club de pádel G24 en Madrid, proyectos le permitieron disfrutar de un ritmo de vida relajado, alejado de la presión del fútbol profesional.
