Brilló en la Selección y jugó el Mundial 2014: la nueva vida un baluarte de Alejandro Sabella en España

Ezequiel Garay fue uno de los defensores más sólidos de Argentina en la última década, participando en la final del Mundial 2014 y en las definiciones de las Copas América 2015 y 2016. Sin embargo, el éxito deportivo le fue esquivo durante su trayectoria en la "Albiceleste", siendo el blanco de críticas y reproches por parte de los hinchas.