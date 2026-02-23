Paro total en el fútbol argentino: cuándo comienza y qué días no habrá actividad de AFA
AFA confirmó la suspensión total del fútbol argentino en repudio a la denuncia de ARCA. La medida de fuerza dejará sin fútbol al país cuatro días consecutivos.
La parálisis del fútbol local ya tiene fecha y alcance definidos tras la decisión unánime del Comité Ejecutivo de la Liga Profesional. Esta medida de fuerza surge como un respaldo institucional ante la citación a indagatoria de los principales directivos de la entidad en una causa por presunta evasión.
Cronograma del paro: ¿Cuándo se frena la pelota?
El cese de actividades está programado para el primer fin de semana de marzo y afectará la totalidad de la programación oficial:
Inicio del paro: Jueves 5 de marzo.
Finalización del paro: Domingo 8 de marzo.
Categorías afectadas: La suspensión alcanza a la Fecha 9 de la Liga Profesional de Fútbol (LPF) y a todas las categorías del ascenso, incluyendo divisiones formativas.
Los motivos de la medida que frena el fútbol
La dirigencia del fútbol argentino argumenta que la denuncia presentada por ARCA (ex AFIP) es parte de una "persecución" y una "guerra contra el fútbol". En un comunicado oficial, la AFA aclaró los siguientes puntos:
Inexistencia de deuda: La entidad asegura que no tiene deudas fiscales exigibles y que los pagos se realizaron de forma voluntaria antes de su vencimiento.
Resistencia a las SAD: Dirigentes como Fabián Berlanga (Vélez) vinculan este avance judicial con el intento del Gobierno Nacional de imponer las Sociedades Anónimas Deportivas.
Situación judicial: La medida busca blindar a la cúpula dirigida por Claudio "Chiqui" Tapia frente a las citaciones de la Cámara Nacional en lo Penal Económico previstas para los primeros días de marzo.
