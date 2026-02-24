¿Quién es? El exjugador que dejó el fútbol por la música
Debutó en River y tuvo una extensa carrera en el calcio italiano. Pero colgó los botines a los 27 años para dedicarse a la música. Dónde jugó.
Juan "Iñaki" Antonio fue una de las grandes promesas del fútbol argentino. Irrumpió en River y llevó su talento a Italia, donde terminó de consolidarse como un jugador completo, sumando experiencia y crecimiento en el fútbol europeo.
Sin embargo, cuando todavía tenía proyección y futuro por delante, decidió dar un giro inesperado: se retiró a los 27 años para apostar de lleno a su otra pasión. Formó la banda “Francia 98” y en 2024 lanzó su primer disco, Buenas Decisiones, marcando el inicio formal de su carrera en la música.
Juan "Iñaki" Antonio y su paso por el fútbol
Antonio dio sus primeros pasos en el fútbol en las inferiores de la CAI de Comodoro Rivadavia, donde desde muy joven destacó por su talento. Ese rendimiento lo llevó a ser convocado a la Selección argentina Sub-17 y disputar el Sudamericano de la categoría, un torneo que marcó un antes y después en su vida.
Tras ese torneo, River se movió rápido y lo sumó a su proyecto. En el club de Núñez terminó de pulirse, compartiendo plantel con referentes y ganando protagonismo en Primera. Su evolución lo llevó a dar el salto al fútbol italiano, donde pasó por Brescia, Parma y Sampdoria, consolidándose en el competitivo escenario europeo.
Con una carrera consolidada en el exterior, y aún con años por delante, optó por ponerle punto final a su etapa como profesional. Eligió cambiar el rumbo y enfocarse por completo en la música, el otro motor que siempre lo acompañó fuera de las canchas.
Su vida después del retiro
Tras retirarse del fútbol en 2016, Antonio decidió apostar por completo a su faceta artística. Junto a su hermano y su primo formó la banda “Francia 98”, un proyecto que creció con el tiempo y terminó consolidándose. En 2024 lanzó su primer álbum, marcando oficialmente el comienzo de su camino en la música.
