¿Quién es? El exjugador que dejó el fútbol por la música

Juan "Iñaki" Antonio y su paso por el fútbol

Antonio 2 Antonio consolidó su carrera en el exigente fútbol italiano.

Antonio dio sus primeros pasos en el fútbol en las inferiores de la CAI de Comodoro Rivadavia, donde desde muy joven destacó por su talento. Ese rendimiento lo llevó a ser convocado a la Selección argentina Sub-17 y disputar el Sudamericano de la categoría, un torneo que marcó un antes y después en su vida.