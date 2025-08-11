Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Defensa y Justicia vs. Deportivo Riestra
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Defensa y Justicia vs. Deportivo Riestra por el Torneo Clausura 2025.
Defensa y Justicia recibirá a Deportivo Riestra este lunes desde las 19 en el Estadio Norberto Tomaghello por la cuarta fecha del Torneo Clausura 2025. El encuentro marcará el cierre de la jornada y promete ser un choque intenso entre dos equipos con realidades distintas, pero con la misma urgencia de sumar puntos para cumplir sus objetivos.
El conjunto de Florencio Varela, dirigido por Mariano Soso, viene de un arranque irregular en el Clausura. En las tres primeras fechas logró un empate ante Banfield, una victoria frente a Aldosivi y una caída ante Central Córdoba, acumulando así cuatro puntos de nueve posibles.
El Halcón busca dejar atrás un primer semestre que no estuvo a la altura de sus expectativas: décimo en su zona en el Apertura y eliminado de la Copa Sudamericana tras un flojo desempeño con apenas cuatro unidades.
En la vereda opuesta, Deportivo Riestra llega con un presente competitivo en el torneo local, aunque con el golpe reciente de la eliminación en Copa Argentina a manos de Racing, que lo goleó sin atenuantes. Más allá de ese traspié, el equipo del Bajo Flores mantiene una posición expectante en la Zona B, a solo dos puntos del líder y muy cerca de zona de clasificación a la Copa Sudamericana.
En el Clausura, los dirigidos por Gustavo Benítez vencieron a Lanús y Atlético Tucumán, y su único tropiezo fue ante San Martín de San Juan en un partido vibrante que terminó 3-2.
Defensa y Justicia vs. Deportivo Riestra: probables formaciones
- Defensa y Justicia: Aún el entrenador no definió la posible formación que jugará el partido, se prevé que en las próximas horas defina el armado. DT: Mariano Soso.
- Riestra: Aún el entrenador no definió la posible formación que jugará el partido, se prevé que en las próximas horas defina el armado. DT: Gustavo Benítez.
Cómo ver en vivo Defensa y Justicia vs. Deportivo Riestra por el Torneo Clausura
La televisación estará a cargo de ESPN Premium. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario