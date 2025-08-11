Duván Vergara y la polémica edición de su foto tras el clásico entre Racing y Boca

boca racing

Racing y Nicolás Ramírez, una historia tensa

La relación tirante entre Racing y Ramírez no comenzó en este clásico. El antecedente más cercano data de febrero, en un empate 1-1 ante Independiente, donde la Academia se sintió perjudicada.

En aquel encuentro, el árbitro cobró solo dos faltas a favor del equipo de Costas contra 18 para el Rojo. El DT no dudó en criticarlo en conferencia de prensa, afirmando que “no nos cobraron nada” y denunciando jugadas claras que no fueron sancionadas.

En el choque ante Boca, las estadísticas volvieron a encender la bronca: seis infracciones cobradas a favor de Racing frente a 19 para el Xeneize. El borrado del árbitro en la foto de Vergara es, para muchos, una imagen simbólica de la frustración acumulada. El gesto se viralizó rápidamente y sumó un capítulo más a la historia de desencuentros entre el plantel racinguista y Nicolás Ramírez.