Duván Vergara y la polémica edición de su foto tras el clásico entre Racing y Boca
El colombiano borró al árbitro Nicolás Ramírez de una imagen en Instagram, en medio del enojo generalizado en la Academia por el arbitraje del último enfrentamiento.
El empate 1-1 entre Racing y Boca en la Bombonera por la cuarta fecha del Torneo Clausura 2025 dejó más que un punto en juego: generó un clima de indignación en el plantel y el cuerpo técnico de la Academia. El principal blanco de las críticas fue el árbitro Nicolás Ramírez, cuyo desempeño despertó airados comentarios.
Gustavo Costas, entrenador racinguista, resumió su malestar con un lapidario “pasó lo de siempre”. Facundo Cambeses, figura del encuentro, reforzó esa línea al señalar que “en estas canchas te van llevando con las chiquititas y se hace difícil”.
En este contexto, Duván Vergara protagonizó un gesto que no pasó inadvertido. Un día después del partido, el delantero colombiano publicó en Instagram una serie de fotos del clásico. En una de ellas, se observa un momento de tensión con Edinson Cavani, mientras de fondo Ramírez intenta calmar la situación.
Sin embargo, en la imagen el rostro del árbitro aparece deliberadamente borrado, dejando claro el descontento del futbolista con su actuación. Vergara, que acumula dos goles en cinco partidos con la camiseta de Racing, había expresado su emoción por jugar en ese estadio, describiendo el momento como un sueño cumplido.
No obstante, el recuerdo del partido quedó marcado por la polémica arbitral, especialmente en los minutos finales, cuando desde Avellaneda señalaron que el juez cobró faltas dudosas que beneficiaron al local. Entre ellas, la infracción sancionada sobre Milton Delgado que derivó en el agónico empate de Boca.
Racing y Nicolás Ramírez, una historia tensa
La relación tirante entre Racing y Ramírez no comenzó en este clásico. El antecedente más cercano data de febrero, en un empate 1-1 ante Independiente, donde la Academia se sintió perjudicada.
En aquel encuentro, el árbitro cobró solo dos faltas a favor del equipo de Costas contra 18 para el Rojo. El DT no dudó en criticarlo en conferencia de prensa, afirmando que “no nos cobraron nada” y denunciando jugadas claras que no fueron sancionadas.
En el choque ante Boca, las estadísticas volvieron a encender la bronca: seis infracciones cobradas a favor de Racing frente a 19 para el Xeneize. El borrado del árbitro en la foto de Vergara es, para muchos, una imagen simbólica de la frustración acumulada. El gesto se viralizó rápidamente y sumó un capítulo más a la historia de desencuentros entre el plantel racinguista y Nicolás Ramírez.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario