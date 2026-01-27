El divertido cruce entre Davoo Xeneize y una cuenta de Boca por el anuncio de Santiago Ascacibar
Una cuenta partidaria de Boca anunció la llegada de Ascacibar con una foto equivocada y Davoo Xeneize salió a aclarar que el de la imagen era él de joven.
La confirmación de Santiago Ascacibar como refuerzo de Boca dejó una perlita en redes sociales. Una cuenta partidaria del club anunció su llegada con una foto errónea y Davoo Xeneize protagonizó un ida y vuelta que rápidamente se viralizó entre los hinchas.
Todo comenzó cuando una cuenta identificada con el Xeneize publicó una imagen para celebrar el arribo del mediocampista. En la foto aparecía un joven con la camiseta azul y oro, presentado como si se tratara del propio Ascacibar en su infancia. Sin embargo, el detalle no pasó inadvertido.
Minutos después, el streamar salió a aclarar la situación con humor y sorpresa. “Soy yo ese”, escribió revelando que la imagen utilizada por la cuenta partidaria correspondía en realidad a él cuando era joven.
La respuesta generó un inmediato ida y vuelta en redes sociales y el episodio se viralizó rápidamente entre los hinchas de Boca, que replicaron el cruce y celebraron el tono descontracturado de la aclaración. El error, lejos de generar polémica, sumó una cuota de humor al anuncio del refuerzo y convirtió el posteo en uno de los temas más comentados del día en el mundo Boca. Mientras Ascacibar se prepara para sumarse al plantel que buscará pelear la Copa Libertadores, el episodio quedó como una anécdota imperdible del mercado de pases.
Los detalles del acuerdo entre Boca y Estudiantes
Si bien los números oficiales no fueron confirmados, la información indica que Boca desembolsará cerca de 4.000.000 de dólares por el porcentaje del pase de Ascacibar. La cifra es menor a la que se especulaba inicialmente, aunque incluye un asterisco clave: el jugador resignará el 15% que le correspondía y una deuda que mantenía el Pincha.
La necesidad de reforzar el mediocampo venía siendo un tema de larga data en el Xeneize, que buscaba un volante dinámico, con llegada al área y mayor vocación ofensiva. La lesión en el tendón de Aquiles de Rodrigo Battaglia, que deberá ser operado, terminó de acelerar la negociación y le dio carácter prioritario a la llegada del Ruso.
