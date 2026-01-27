El divertido cruce entre Davoo Xeneize y una cuenta de Boca por el anuncio de Santiago Ascacibar

El divertido cruce entre Davoo Xeneize y una cuenta de Boca por el anuncio de Ascacibar

image

La respuesta generó un inmediato ida y vuelta en redes sociales y el episodio se viralizó rápidamente entre los hinchas de Boca, que replicaron el cruce y celebraron el tono descontracturado de la aclaración. El error, lejos de generar polémica, sumó una cuota de humor al anuncio del refuerzo y convirtió el posteo en uno de los temas más comentados del día en el mundo Boca. Mientras Ascacibar se prepara para sumarse al plantel que buscará pelear la Copa Libertadores, el episodio quedó como una anécdota imperdible del mercado de pases.