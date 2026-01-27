Boca oficializó a Santiago Ascacíbar y Ángel Romero: "A River no quería ir"
El Xeneize presentó en conferencia a sus dos incorporaciones, que ya firmaron contrato, entrenaron con el plantel y expresaron su entusiasmo por vestir la camiseta azul y oro.
Boca vivió una jornada intensa y cargada de expectativa al presentar oficialmente a Santiago Ascacíbar y Ángel Romero como sus nuevos refuerzos. Luego de completar la revisión médica, firmar sus respectivos contratos y sumarse a los entrenamientos, ambos futbolistas participaron de una conferencia de prensa en la que brindaron sus primeras sensaciones como jugadores del Xeneize.
La llegada de los refuerzos se dio en un contexto de fuerte movimiento en el mercado de pases, con la dirigencia enfocada en reforzar el plantel de cara a los desafíos de la temporada. Ángel Romero fue el primero en someterse a los chequeos médicos durante la mañana y luego expresó su emoción a través de las redes sociales, donde destacó que arriba a “un club enorme”, con “una hinchada que se respeta en todo el mundo”.
Además, remarcó: “Vengo con hambre, con compromiso y con muchas ganas de competir, dejarlo todo en la cancha y pelear por cosas grandes. Tuve la suerte de ganar en Brasil y en México, y quiero ganar un título en Boca y uno importante, vengo a luchar y a trabajar para ese objetivo que sería muy lindo en mi carrera".
Romero también repasó su historia personal y recordó una prueba frustrada en el club cuando era adolescente. “Es un sueño hecho realidad. Óscar ya lo hizo hace muchos años. Fue en el año 2007 cuando vinimos a probarnos, pasamos la prueba pero no pudimos fichar porque mi madre no podía dejar su trabajo y a mis hermanos en Paraguay. Fue una lástima. Fue cuando Boca fue campeón de la Libertadores, conocimos la Bombonera, fuimos alcanzapelotas, a mí me toca de grande poder disfrutar”, relató con emoción.
Por su parte, Santiago Ascacíbar, que arribó procedente de Estudiantes de La Plata, fue recibido por una multitud de hinchas a la salida de la clínica, en una muestra del entusiasmo que despertó su incorporación. Durante la conferencia, el mediocampista dejó en claro que su deseo siempre fue vestir la camiseta azul y oro. “La decisión uno la pensó, una vez que pasaban los días tenía más seguridad de estar acá. Tenía pocas dudas, quería venir y que se cierre”, afirmó.
Uno de los momentos más resonantes de la presentación se dio cuando Ascacíbar fue tajante al referirse a otros intereses del mercado. “A River no quería ir, es lo que le planteé a mis agentes: yo quería jugar en Boca. Quería ser parte de esto”, sostuvo, una frase que rápidamente fue celebrada por los hinchas.
Qué números usarán Ascacíbar y Ángel Romero en Boca
En cuanto a lo deportivo, ambos participaron del entrenamiento vespertino y ya conocieron a sus nuevos compañeros. Además, se confirmaron los dorsales: Ascacíbar utilizará la camiseta número 25, mientras que Romero vestirá la 29. Con estas incorporaciones, el club de la Ribera busca jerarquía y carácter para afrontar un año en el que, como ellos mismos remarcaron, el club apunta a competir por todos los títulos.
Los posteos de Boca por la llegada del Ruso Ascacíbar
Los posteos de Boca por la llegada de Ángel Romero
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario