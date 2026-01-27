Boca oficializó a Santiago Ascacíbar y Ángel Romero: "A River no quería ir"

Uno de los momentos más resonantes de la presentación se dio cuando Ascacíbar fue tajante al referirse a otros intereses del mercado. “A River no quería ir, es lo que le planteé a mis agentes: yo quería jugar en Boca. Quería ser parte de esto”, sostuvo, una frase que rápidamente fue celebrada por los hinchas.

Embed SANTIAGO ASCACÍBAR



“A river NO QUERÍA IR, QUERÍA VENIR A BOCA”.pic.twitter.com/FN84RxxX6E — Boca Juniors - La12Tuittera (@la12tuittera) January 28, 2026

Qué números usarán Ascacíbar y Ángel Romero en Boca

En cuanto a lo deportivo, ambos participaron del entrenamiento vespertino y ya conocieron a sus nuevos compañeros. Además, se confirmaron los dorsales: Ascacíbar utilizará la camiseta número 25, mientras que Romero vestirá la 29. Con estas incorporaciones, el club de la Ribera busca jerarquía y carácter para afrontar un año en el que, como ellos mismos remarcaron, el club apunta a competir por todos los títulos.

Los posteos de Boca por la llegada del Ruso Ascacíbar

Embed ¡Qué lindos te quedan estos colores, Ruso! pic.twitter.com/GvS12LZAaE — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) January 27, 2026

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/BocaJrsOficial/status/2016262832900210936&partner=&hide_thread=false ¡Bienvenido al Único Grande, Ruso! pic.twitter.com/hmk84gTq4a — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) January 27, 2026

Embed Creer y Amar, Ruso pic.twitter.com/vxLndnPqCN — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) January 27, 2026

Los posteos de Boca por la llegada de Ángel Romero

Embed Ángel azul y oro pic.twitter.com/maATOXdKkz — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) January 27, 2026

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/BocaJrsOficial/status/2016261458548388137&partner=&hide_thread=false ¡Bienvenido al Único Grande, Ángel! pic.twitter.com/dyYoaE1Ktb — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) January 27, 2026

Embed A disfrutar de lo más lindo, Ángel pic.twitter.com/HhGVJLURtr — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) January 27, 2026