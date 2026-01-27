Bronca en Estudiantes: el pase de Ascacibar a Boca desató una tormenta en La Plata

Sin embargo, el deseo del futbolista de pasar a Boca terminó inclinando la balanza y acelerando una negociación que dejó un sabor amargo en La Plata. El clima se volvió todavía más tenso por un condimento extra: el cruce inmediato entre Estudiantes y Boca en el Jorge Luis Hirschi. Aunque Ascacibar no forma parte de la lista de concentrados del Xeneize y todo indica que ni siquiera acompañará a la delegación, el partido aparece como un recordatorio constante de una salida que muchos hinchas todavía no digirieron.