Bronca en Estudiantes: el pase de Ascacibar a Boca desató una tormenta en La Plata
La llegada del Ruso al Xeneize generó una fuerte reacción en redes sociales por parte de los hinchas del Pincharrata , que expresaron bronca y decepción tras una salida inesperada.
La confirmación del traspaso de Santiago Ascacibar a Boca no solo activó la ilusión en el mundo xeneize, sino que también provocó un profundo malestar en Estudiantes. Con el correr de las horas, el impacto emocional del pase comenzó a sentirse con fuerza entre los hinchas del Pincha, que utilizaron las redes sociales como principal vía de desahogo para manifestar su enojo con uno de los futbolistas más identificados con el club en los últimos años.
Como suele ocurrir con las transferencias de alto impacto, las consecuencias no tardaron en aparecer. Apenas se hizo oficial la llegada del mediocampista al club de la Ribera, X se llenó de mensajes cargados de reproche, ironía y sensación de traición. Frases como “Lo rápido que te olvidaste del Estudiantes de tu vida…” se multiplicaron, al igual que publicaciones comparando ídolos actuales y pasados, muchas de ellas acompañadas por imágenes de Guido Carrillo junto a Eduardo Domínguez, reforzando la idea de pertenencia que, para muchos, Ascacibar habría quebrado.
Puertas adentro del club platense, el escenario imaginado era muy distinto. En la dirigencia existía la intención de sostener al volante al menos hasta mitad de año, con el objetivo de venderlo en el mercado de invierno. La estrategia contemplaba un mayor margen de tiempo para encontrar un reemplazo y un contexto económico más favorable, teniendo en cuenta que las ventas de Edwuin Cetré y una eventual salida de Tiago Palacios ya permitirían oxigenar las arcas.
Sin embargo, el deseo del futbolista de pasar a Boca terminó inclinando la balanza y acelerando una negociación que dejó un sabor amargo en La Plata. El clima se volvió todavía más tenso por un condimento extra: el cruce inmediato entre Estudiantes y Boca en el Jorge Luis Hirschi. Aunque Ascacibar no forma parte de la lista de concentrados del Xeneize y todo indica que ni siquiera acompañará a la delegación, el partido aparece como un recordatorio constante de una salida que muchos hinchas todavía no digirieron.
Los hinchas de Estudiantes liquidaron a Ascacíbar por su pase a Boca
