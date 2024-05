Tras 15 años, Pablo Vicó deja de ser el entrenador de Brown de Adrogué

image.png

El acuerdo entre Vicó y la dirigencia para concluir su vínculo se precipitó debido al decepcionante desempeño del equipo en la actual temporada de la Primera Nacional, donde solo consiguió una victoria y se encuentra en el último lugar de la Zona B.

Desde sus humildes inicios como sereno en la pensión del club hasta su ascenso como entrenador del primer equipo, Vicó fue un símbolo de constancia y dedicación: entre los momentos más memorables de su carrera se encuentra el logro de dos ascensos, el primero al Torneo Nacional B en la temporada 2013/2014 y el segundo en noviembre de 2015.

La despedida de Vicó marca el cierre de una de las páginas más icónicas del ascenso argentino: se va habiendo dirigido un total de 569 partidos, con 204 victorias, 185 empates y 180 derrotas.

Qué dijo Pablo Vicó, un símbolo del ascenso argentino

"Tranquilo. Mañana tenemos el último partido. No voy a decir que estoy alegre... son 15 años de trabajo. Son muchas cosas lo que dejamos. Todo lo que empieza en algún momento termina. Tendría que ir a algún departamentito. Es lógico. Tengo que dejar, darle el paso a la gente que va a venir", sostuvo en diálogo con TyC Sports.

Y agregó: "No me salieron bien las cosas. Lo más inteligente, cuando no salen las cosas, es dar un paso al costado y darle a los dirigentes la chance de que puedan elegir a otra persona, que capaz lo saca más rápido que nosotros. Si vos realmente querés a la institución y las cosas no están saliendo, tenés que dar un paso al costado".

"He recibido tantos tantos mensajes ayer... Lo único que recibo es afecto. Hubo personas que me lloraron por teléfono. Es una decisión tomada. No es casualidad. Las siete personas del cuerpo técnico lo analizamos y estudiamos bien", sumó.

En esta nueva etapa, reveló reveló que sueña con dirigir a Huracán, club del cual es hincha: "Sería una ilusión muy linda, ojalá. Pero no depende de nosotros. Depende de los dirigentes, si quieren apostar a un técnico del ascenso".