Embargado y sin trabajo: cuál es el club argentino que quiere a Mauro Icardi para esta temporada

Mauro Icardi

El periodista explicó que, si bien se trata de un salario elevado para el fútbol argentino, está muy lejos de los ingresos que manejaba Icardi en Europa. Incluso señaló que los contratos más altos del fútbol local rondan actualmente los dos millones de dólares por temporada.

Un futuro todavía sin definiciones

Según Paradizo, Icardi también fue relacionado en las últimas semanas con River y Boca, aunque esas posibilidades tampoco avanzaron. "No lo quiere nadie, no hubo match... No convence por varias razones, pero hay un club que lo fue a buscar", había anticipado días atrás.

Por el momento, el delantero continúa sin definir cuál será el próximo paso de su carrera, mientras sigue siendo uno de los nombres que más repercusión genera tanto por su futuro futbolístico como por su exposición mediática fuera de las canchas.