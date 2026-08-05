Embargado y sin trabajo: cuál es el club argentino que quiere a Mauro Icardi para esta temporada
Mientras define su futuro tras su salida del Galatasaray, el delantero recibió una propuesta que desconcertó a todos.
Mientras continúa definiendo su futuro tras finalizar su vínculo con el Galatasaray, Mauro Icardi volvió a ser noticia por una inesperada propuesta desde el fútbol argentino. Según trascendió, Platense hizo un intento concreto para contratar al delantero y ofrecerle la posibilidad de disputar la Copa Libertadores.
La información fue revelada por el periodista Leo Paradizo en Lape Club Social, donde aseguró que el Calamar acercó una oferta formal al exmarido de Wanda Nara, aunque las diferencias económicas hicieron que la negociación no prosperara.
Cuánto le ofreció Platense a Mauro Icardi
Paradizo contó que, en medio de la búsqueda de un goleador de jerarquía para afrontar la Copa Libertadores, los dirigentes de Platense se comunicaron con el entorno del delantero y le presentaron una propuesta salarial.
"Venía de ganar 10 millones de euros anuales con el Galatasaray hasta el contrato que se venció, cinco le habían ofrecido para renovar y él no quiso. Platense quiso traerlo a la Argentina para la Libertadores... ¿cuánto le ofreció?", planteó el periodista antes de revelar la cifra.
"30 mil dólares por mes, es como una changuita para él", aseguró.
El periodista explicó que, si bien se trata de un salario elevado para el fútbol argentino, está muy lejos de los ingresos que manejaba Icardi en Europa. Incluso señaló que los contratos más altos del fútbol local rondan actualmente los dos millones de dólares por temporada.
Un futuro todavía sin definiciones
Según Paradizo, Icardi también fue relacionado en las últimas semanas con River y Boca, aunque esas posibilidades tampoco avanzaron. "No lo quiere nadie, no hubo match... No convence por varias razones, pero hay un club que lo fue a buscar", había anticipado días atrás.
Por el momento, el delantero continúa sin definir cuál será el próximo paso de su carrera, mientras sigue siendo uno de los nombres que más repercusión genera tanto por su futuro futbolístico como por su exposición mediática fuera de las canchas.
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