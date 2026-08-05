Martín Palermo vuelve a Platense: el acuerdo que lo acerca otra vez al banco del Calamar

Platense y los octavos de final de la Copa Libertadores

El principal desafío de Palermo será afrontar los octavos de final de la Copa Libertadores. Platense deberá enfrentarse a Coquimbo Unido en una serie que comenzará en Vicente López. El partido de ida está programado para el miércoles 12 de agosto a las 19, mientras que la revancha se disputará el miércoles 19 a la misma hora.

La presencia en los octavos de final le agrega presión al nuevo entrenador, pero también representa una oportunidad enorme para relanzar al equipo. Palermo tendrá que preparar rápidamente al plantel para competir en un torneo internacional mientras intenta mejorar su posición en el campeonato argentino.

La última experiencia de Palermo como entrenador

El regreso a Platense se produce después de la última experiencia de Palermo en Brasil. Entre septiembre y diciembre de 2025 dirigió a Fortaleza, donde obtuvo ocho victorias, cuatro empates y cinco derrotas en 17 partidos. A pesar de esos números, no pudo evitar el descenso del equipo y decidió dar un paso al costado al finalizar el ciclo.

Anteriormente, el entrenador también dirigió a Olimpia de Paraguay y tuvo experiencias en Aldosivi, Curicó Unido de Chile, Pachuca de México y Unión Española. Su carrera como técnico comenzó en Godoy Cruz en 2012 y posteriormente pasó por Arsenal, entre otros equipos. Ahora, el desafío será diferente.