Martín Palermo vuelve a Platense: el acuerdo que lo acerca otra vez al banco del Calamar
El ídolo de Boca llegó a un acuerdo de palabra con la dirigencia y está a detalles de convertirse nuevamente en entrenador del club. Afrontará afrontar los octavos de final de la Copa Libertadores.
Martín Palermo está muy cerca de regresar a Platense. El entrenador llegó a un acuerdo de palabra con la dirigencia para asumir nuevamente como director técnico y reemplazar a Walter Zunino, quien dejó su cargo después de un comienzo complicado en el Torneo Clausura 2026. Aunque todavía resta formalizar el vínculo y resolver algunos detalles contractuales, la negociación está encaminada y todo indica que el Titán tendrá su segunda experiencia al frente del conjunto de Vicente López.
El regreso se produce en un contexto complejo para el Calamar. El equipo atraviesa un momento deportivo delicado y viene de sufrir una contundente derrota por 4-0 ante Talleres por la tercera fecha. Además, el encuentro estuvo marcado por un episodio protagonizado por el capitán Ignacio Vázquez y dos plateístas, que generó todavía más tensión alrededor de la institución. En medio de ese escenario, los dirigentes decidieron apostar por un entrenador que ya conoce el club y que dejó un recuerdo importante durante su primera etapa.
Martín Palermo vuelve a dirigir a Platense
Antes de avanzar por Palermo, la dirigencia del Marrón había establecido contactos con Gustavo Costas. Sin embargo, el entrenador no aceptó la propuesta y el club rápidamente orientó sus esfuerzos hacia el exdelantero. Las conversaciones avanzaron y ambas partes alcanzaron un acuerdo de palabra. Ahora solo resta completar cuestiones formales para que Palermo sea anunciado oficialmente como nuevo entrenador del Calamar.
Será la segunda etapa. Su primera experiencia en la institución se produjo durante 2023 y estuvo marcada por una campaña que fue creciendo con el correr de los partidos hasta alcanzar un resultado histórico. Dirigió 46 encuentros durante aquel ciclo, con 17 victorias, 12 empates y 17 derrotas. El punto máximo llegó con la clasificación a la final de la Copa de la Liga 2023.
En aquella definición, Platense enfrentó a Rosario Central y terminó perdiendo 1-0. A pesar de la derrota, la llegada a la final representó uno de los momentos más importantes de la historia reciente del club.
Platense y los octavos de final de la Copa Libertadores
El principal desafío de Palermo será afrontar los octavos de final de la Copa Libertadores. Platense deberá enfrentarse a Coquimbo Unido en una serie que comenzará en Vicente López. El partido de ida está programado para el miércoles 12 de agosto a las 19, mientras que la revancha se disputará el miércoles 19 a la misma hora.
La presencia en los octavos de final le agrega presión al nuevo entrenador, pero también representa una oportunidad enorme para relanzar al equipo. Palermo tendrá que preparar rápidamente al plantel para competir en un torneo internacional mientras intenta mejorar su posición en el campeonato argentino.
La última experiencia de Palermo como entrenador
El regreso a Platense se produce después de la última experiencia de Palermo en Brasil. Entre septiembre y diciembre de 2025 dirigió a Fortaleza, donde obtuvo ocho victorias, cuatro empates y cinco derrotas en 17 partidos. A pesar de esos números, no pudo evitar el descenso del equipo y decidió dar un paso al costado al finalizar el ciclo.
Anteriormente, el entrenador también dirigió a Olimpia de Paraguay y tuvo experiencias en Aldosivi, Curicó Unido de Chile, Pachuca de México y Unión Española. Su carrera como técnico comenzó en Godoy Cruz en 2012 y posteriormente pasó por Arsenal, entre otros equipos. Ahora, el desafío será diferente.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario