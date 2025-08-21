Brutal: un hincha de Independiente tuvo que mostrar su escudo para detener una golpiza
En medio del caos en Avellaneda, un simpatizante del Rojo fue atacado por sus propios hinchas al ser confundido con seguidor de la U de Chile.
La suspensión del partido de octavos de final de la Copa Sudamericana entre Independiente y Universidad de Chile dejó postales de violencia extrema en las tribunas, con 19 personas heridas y 97 detenidas. Entre los incidentes, se viralizó un video que mostró cómo un hincha del Rojo fue confundido por sus propios barras bravas y atacado.
El joven, vestido con ropa oscura sin insignias visibles del club, recibió golpes mientras intentaba explicar que era parte de la parcialidad local. Solo logró detener la agresión cuando giró y mostró el escudo de Independiente en el lado derecho de su pantalón, lo que puso fin a la golpiza. En las imágenes también se ve cómo hace pausas señalando su ropa para que los agresores comprendieran su identidad, terminando la situación rápidamente.
Mientras esto ocurría, los hinchas de la Universidad de Chile trataban de repeler los ataques y protegerse, lo que refleja el clima de caos y confusión que terminó con la suspensión definitiva del encuentro que generó un fuerte repudio en el mundo del fútbol por todo lo ocurrido.
La Conmebol prepara sanciones ejemplificadoras luego del desastre
Mientras se aguarda por las sanciones que impondrá Conmebol, desde el organismo deslizaron que la mayor responsabilidad recaería sobre Independiente, como anfitrión del partido y organizador del operativo de seguridad. Entre las posibles medidas se barajan pérdida de partido, suspensión de la localía, multas económicas y hasta la imposibilidad de disputar torneos internacionales en el futuro inmediato.
El Tribunal de Disciplina del organismo que rige al fútbol sudamericano emitirá en los próximos días un comunicado oficial con las penas definitivas, mientras que en el horizonte deportivo ya espera Alianza Lima de Perú para los cuartos de final.
