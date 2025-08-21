Brutal: un hincha de Independiente tuvo que mostrar su escudo para detener una golpiza

El joven, vestido con ropa oscura sin insignias visibles del club, recibió golpes mientras intentaba explicar que era parte de la parcialidad local. Solo logró detener la agresión cuando giró y mostró el escudo de Independiente en el lado derecho de su pantalón, lo que puso fin a la golpiza. En las imágenes también se ve cómo hace pausas señalando su ropa para que los agresores comprendieran su identidad, terminando la situación rápidamente.