Cuti Romero metió un cabezazo salvador para el 3-2 de la Selección Argentina ante Cabo Verde
En un suplementario para el infarto, el defensor conectó de manera implacable un córner preciso de Lionel Messi para volver a poner en ventaja a la Scaloneta.
En un partido que se transformó en una auténtica batalla épica y dramática, la Selección Argentina volvió a ponerse al frente en el marcador en el segundo tiempo del alargue. Cuando las piernas ya no respondían y los penales asomaban en el horizonte de Miami, Cristian "Cuti" Romero estampó el 3-2 definitivo ante Cabo Verde para desatar la locura colectiva.
La llave del gol llegó a través de la vía aérea y con la firma de los grandes referentes de la Scaloneta. Lionel Messi se hizo cargo de un tiro de esquina quirúrgico, enviando un centro envenenado al corazón del área chica.
Allí, ganándole la posición con su habitual fiereza a toda la defensa africana, el "Cuti" metió un frentazo imponente y letal que dejó sin chances al arquero Vozinha.
Con este desahogo monumental, el equipo de Lionel Scaloni sueña con la clasificación a los octavos de final en un encuentro durísimo que mantiene en vilo a todo el país.
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