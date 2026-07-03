Cuti Romero metió un cabezazo salvador para el 3-2 de la Selección Argentina ante Cabo Verde

En un partido que se transformó en una auténtica batalla épica y dramática, la Selección Argentina volvió a ponerse al frente en el marcador en el segundo tiempo del alargue. Cuando las piernas ya no respondían y los penales asomaban en el horizonte de Miami, Cristian "Cuti" Romero estampó el 3-2 definitivo ante Cabo Verde para desatar la locura colectiva.