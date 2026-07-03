Rating ardiente: cuánto midió el infartante duelo entre la Selección Argentina y Cabo Verde
Telefe, TyC Sports, la TV Pública y DSports fueron los canales que emitieron el partido por los 16avos. de final del Mundial 2026. ¿Cómo le fue a cada uno?
La Selección Argentina mantuvo un durísimo duelo con Cabo Verde este viernes, en el marco de los 16avos. de final del Mundial 2026. Con una ajustada victoria, los dirigidos por Lionel Scaloni enfrentarán a Egipto el próximo martes, en lo que seguramente será un nuevo partido que paralizará al país y elevará el rating.
De acuerdo a lo revelado por el periodista Nacho Rodríguez, Telefe explotó con los números de audiencia: 35 puntos de rating, ni más ni menos.
En tanto, los otros canales registraron los siguientes números:
- TyC Sports: 17.6
- TV Pública + DSports: 4.3
Lo que hace un total de 56.9 puntos de rating para el partido de la Selección Argentina, en el que le ganó a Cabo Verde por 3-2 y avanzó a octavos de final.
"Este equipo nunca se rinde", la palabra de Scaloni tras el dramático partido con Cabo Verde
Tras el dramático encuentro ante Cabo Verde, donde la Selección Argentina logró avanzar a octavos de final en tiempo extra, Lionel Scaloni dejó sus primeras palabras, completamente aliviado: "Partido durísimo. Siempre hay que sacar lo positivo, este equipo nunca se rinde", comenzó indicando.
Y añadió: "Felicitar al rival. La verdad que cuando uno dice que no hay rival fácil... hoy han demostrado que son un gran equipo, y me quedo con el aporte de todos. Han terminado, la verdad, muy cansados", apuntó el entrenador de la Albiceleste.
"Esto es Argentina. El que no lo entiende... nosotros los argentinos sí lo vamos a entender, no hay nada fácil", reflexionó. Finalmente, cuando le recordaron que hoy fue su partido N°100 con la Selección Argentina, dijo: "Bueno, hubiera sido una locura perder, pero esto es fútbol".
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