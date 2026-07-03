Rating ardiente: cuánto midió el infartante duelo entre la Selección Argentina y Cabo Verde

Y añadió: "Felicitar al rival. La verdad que cuando uno dice que no hay rival fácil... hoy han demostrado que son un gran equipo, y me quedo con el aporte de todos. Han terminado, la verdad, muy cansados", apuntó el entrenador de la Albiceleste.

"Esto es Argentina. El que no lo entiende... nosotros los argentinos sí lo vamos a entender, no hay nada fácil", reflexionó. Finalmente, cuando le recordaron que hoy fue su partido N°100 con la Selección Argentina, dijo: "Bueno, hubiera sido una locura perder, pero esto es fútbol".