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Minuto a minuto de Selección Argentina vs. Cabo Verde por el Mundial 2026: goles y resultado en vivo

Selección Argentina vs. Cabo Verde por los 16avos de final del Mundial 2026

Selección Argentina vs. Cabo Verde por los 16avos de final del Mundial 2026
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Selección Argentina
Cabo Verde

Ante una de las sorpresas, el conjunto de Lionel Scaloni tiene este viernes su primer choque de mano a mano en busca de los octavos de final.

- Por Nicolás Albanese

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EN VIVO

La Selección Argentina continúa su camino de la defensa de la corona, y este viernes en el estado de Florida tiene una parada brava ante Cabo Verde, la gran sorpresa de la Copa Mundial 2026 de la FIFA, en el partido correspondiente a los 16avos de final.

El encuentro se juega este viernes desde las 19 horas de la Argentina, en el Miami Stadium, con arbitraje de Drew Fischer y televisación de Telefe, TyC Sports, DSports, Paramount+ y Disney+. El ganador de esta llave se medirá contra el vencedor de Australia vs. Egipto.

Minuto a minuto de Selección Argentina vs. Cabo Verde por el Mundial 2026

Momento "caramelos" en el Miami Stadium

Leandro Paredes y Rodrigo De Paul comen los clásicos caramelos en el campo de juego, en la previa del partido.

La Selección Argentina ya se encuentra en el Hard Rock Stadium

El equipo ya realiza el reconocimiento de campo.

Argentina con equipo confirmado para los 16avos de final del Mundial 2026

Argentina ya parte rumbo al estadio

La delegación argentina parte rumbo al Miami Stadium para comenzar con los preparativos del partido.

Messi, De Paul, Tapia y la tradicional foto antes del duelo con Cabo Verde

En la Selección Argentina hay costumbres que ya forman parte de la identidad del ciclo más exitoso de los últimos años. Una de ellas volvió a repetirse este viernes, pocas horas antes del compromiso frente a Cabo Verde por los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

Lionel Messi, Rodrigo De Paul y Claudio "Chiqui" Tapia volvieron a posar juntos compartiendo unos mates, una imagen que con el paso del tiempo se transformó en una auténtica cábala para el plantel albiceleste.

La foto de siempre entre Chiqui Tapia, Rodrigo De Paul y Lionel Messi en la previa al partido contra Cabo Verde.

La foto de siempre entre Chiqui Tapia, Rodrigo De Paul y Lionel Messi en la previa al partido contra Cabo Verde.

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Cambio de look para Dibu Martínez de cara a los 16avos de final

En la antesala del encuentro frente a Cabo Verde por los dieciseisavos de final del Mundial 2026, Emiliano "Dibu" Martínez volvió a ser noticia por una elección estética que despertó inmediatamente el entusiasmo de los hinchas.

El arquero decidió recuperar el mismo look que había exhibido durante la inolvidable campaña que terminó con la obtención del título en Qatar 2022. Como suele hacerlo antes de compromisos importantes, el marplatense pasó por la peluquería para renovar su imagen. Sin embargo, esta vez no eligió un diseño cualquiera.

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Comienza la cobertura en vivo de minutouno.com

minutouno.com inicia la cobertura en vivo del partido de la Selección Argentina ante Cabo Verde por los 16avos de final del Mundial 2026.

Cómo llegan Argentina y Cabo Verde

El conjunto de Lionel Scaloni llega con puntaje ideal al primer cruce de eliminación directa, y con un Lionel Messi rompiendo récords y haciendo historia. Y las dudas pasan por las decisiones tácticas que defina el entrenador, quien como ya es una costumbre, no confirmó el equipo en la conferencia de prensa previa.

El DT mantendría la base de las primeras dos fechas, pero con algunas interrogantes. Dos de las dudas estaban en la defensa y por cuestiones físicas: ¿regresa Cuti Romero al equipo o sigue Nicolás Otamendi? ¿se mantiene Facundo Medina en el lateral izquierdo luego de dos juegos en gran nivel o Nicolás Tagliafico recupera su lugar?

La otra interrogante está en el ataque, más precisamente en el acompañante de Messi. Si bien Lautaro Martínez viene de marcar su primer gol mundialista, no terminó de ganarse su lugar por nivel, pero Julián Álvarez, quien llegó entre algodones a la cita, tampoco ha sumados buenos mintutos en el Mundial.

En frente, Cabo Verde llega como una de las grandes sorpresas de la Copa del Mundo, donde ya enfrentó a dos campeones como España y Uruguay, y ninguno pudo ganarle. Incluso, se quedó con el segundo lugar del grupo, eliminando a la "Celeste".

Probables formaciones de Argentina vs. Cabo Verde por 16avos de final del Mundial 2026

Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero o Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico o Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Thiago Almada; Lionel Messi y Lautaro Martínez o Julián Álvarez. DT: Lionel Scaloni.

Cabo Verde: Vozinha; Steven Moreira, Diney Borges, Roberto Lopes, Sidny Cabral; Kevin Lenini, Jamiro Montero; Ryan Mendes, Telmo Arcanjo, Garry Rodrigues; Livramento. DT: Bubista.

Datos de la Selección Argentina vs. Cabo Verde

  • Hora: 19.00 (ARG)
  • Árbitro: Drew Fischer
  • TV: TyC Sports
  • Estadio: Miami Stadium

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