Minuto a minuto de Selección Argentina vs. Cabo Verde por el Mundial 2026: goles y resultado en vivo

Momento "caramelos" en el Miami Stadium
Leandro Paredes y Rodrigo De Paul comen los clásicos caramelos en el campo de juego, en la previa del partido.
EN VIVOMundial 2026
Ante una de las sorpresas, el conjunto de Lionel Scaloni tiene este viernes su primer choque de mano a mano en busca de los octavos de final.
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La Selección Argentina continúa su camino de la defensa de la corona, y este viernes en el estado de Florida tiene una parada brava ante Cabo Verde, la gran sorpresa de la Copa Mundial 2026 de la FIFA, en el partido correspondiente a los 16avos de final.
El encuentro se juega este viernes desde las 19 horas de la Argentina, en el Miami Stadium, con arbitraje de Drew Fischer y televisación de Telefe, TyC Sports, DSports, Paramount+ y Disney+. El ganador de esta llave se medirá contra el vencedor de Australia vs. Egipto.
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