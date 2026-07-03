Minuto a minuto de Selección Argentina vs. Cabo Verde por el Mundial 2026: goles y resultado en vivo

Cómo llegan Argentina y Cabo Verde

El conjunto de Lionel Scaloni llega con puntaje ideal al primer cruce de eliminación directa, y con un Lionel Messi rompiendo récords y haciendo historia. Y las dudas pasan por las decisiones tácticas que defina el entrenador, quien como ya es una costumbre, no confirmó el equipo en la conferencia de prensa previa.

El DT mantendría la base de las primeras dos fechas, pero con algunas interrogantes. Dos de las dudas estaban en la defensa y por cuestiones físicas: ¿regresa Cuti Romero al equipo o sigue Nicolás Otamendi? ¿se mantiene Facundo Medina en el lateral izquierdo luego de dos juegos en gran nivel o Nicolás Tagliafico recupera su lugar?

La otra interrogante está en el ataque, más precisamente en el acompañante de Messi. Si bien Lautaro Martínez viene de marcar su primer gol mundialista, no terminó de ganarse su lugar por nivel, pero Julián Álvarez, quien llegó entre algodones a la cita, tampoco ha sumados buenos mintutos en el Mundial.

En frente, Cabo Verde llega como una de las grandes sorpresas de la Copa del Mundo, donde ya enfrentó a dos campeones como España y Uruguay, y ninguno pudo ganarle. Incluso, se quedó con el segundo lugar del grupo, eliminando a la "Celeste".