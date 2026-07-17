Buen gesto de River: por qué hace la entrada en calor con la camiseta de la Selección Argentina
En la previa de su partido por la Copa Argentina en el norte del país, el Millonario sorprendió a todos al saltar al campo de juego con la camiseta argentina.
La fiebre mundialista y el apoyo total a la Selección Argentina de cara a la final del domingo ante España no distinguen camisetas de clubes. Este viernes por la noche, en la previa de su compromiso por la Copa Argentina en la provincia de Salta, River Plate protagonizó un conmovedor y aplaudido homenaje al lucir los colores patrios en pleno campo de juego.
Al momento de realizar los movimientos de entrada en calor sobre el césped, el plantel millonario sorprendió a las miles de almas presentes en el estadio norteño al saltar a la cancha vistiendo la camiseta oficial del seleccionado nacional, dejando de lado temporalmente su indumentaria tradicional de entrenamiento.
"Esta noche, River saldrá con la de nuestra Selección Argentina"
La iniciativa fue impulsada y celebrada por los canales oficiales de la institución de Núñez. A través de su cuenta en la plataforma X (antes Twitter), el club compartió las imágenes de los vestuarios donde descansaban las dos camisetas en sintonía, acompañado por un sentido mensaje de aliento.
"Esta noche, River saldrá a la cancha con la camiseta de nuestra Selección, que se prepara para la final del Mundial en Estados Unidos", expresaron desde la cuenta oficial de la banda roja.
El gran gesto de River no tardó en volverse viral entre hinchas de todos los equipos, reflejando el clima de unión absoluta que atraviesa el fútbol local a menos de 48 horas de que la Scaloneta salte al césped del MetLife Stadium para defender la corona mundial.
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