Burla uruguaya: los jugadores de Flamengo se vengaron de un futbolista de Racing tras la eliminación
Las figuras uruguayas del Mengão replicaron el festejo de Gastón Martirena, hincha de Nacional, y encendieron las redes después de eliminar a la Academia.
Flamengo selló su pase a una nueva final de la Copa Libertadores 2025 tras imponerse sobre Racing con un global de 1-0, pero el duelo no terminó con el silbato final. Apenas asegurado el boleto a la definición, tres de los futbolistas uruguayos del conjunto brasileño -Nicolás De la Cruz, Giorgian De Arrascaeta y Guillermo Varela- decidieron enviar un mensaje cargado de picardía y orgullo carbonero.
En una imagen que rápidamente se hizo viral, los tres posaron imitando el festejo de Gastón Martirena, defensor de Racing, en lo que fue una respuesta directa a sus gestos tras eliminar a Peñarol en la instancia anterior. La foto, compartida por las cuentas oficiales del Flamengo bajo la frase “Venganza a la uruguaya”, dejó en evidencia el fuego cruzado que se mantiene entre los hinchas de Nacional y los de Peñarol, y que esta vez tuvo escenario continental.
Martirena, confeso fanático tricolor, había festejado con euforia la eliminación del conjunto aurinegro en Montevideo, gesto que no cayó nada bien entre los jugadores del Mengão identificados con Peñarol. De la Cruz, Varela y De Arrascaeta no dejaron pasar la oportunidad para devolverle la chicana.
Con la sonrisa de la clasificación y la adrenalina aún presente, recrearon su festejo como un guiño a los hinchas carboneros y una burla directa al lateral de Racing. La publicación desató una avalancha de comentarios en redes sociales, dividiendo a los usuarios entre quienes celebraron la humorada y quienes la consideraron una provocación innecesaria.
La rivalidad entre Nacional y Peñarol, una de las más intensas del continente, volvió a tomar protagonismo en un contexto inesperado: la semifinal de la Libertadores. Así, el Fla no solo se metió en una nueva definición del certamen más prestigioso de América, sino que también consiguió una victoria simbólica para los jugadores uruguayos, que sintieron que saldaron una cuenta pendiente.
Mientras el Mengão aguarda por su rival -Palmeiras o Liga de Quito-, el episodio sumó un nuevo capítulo a la historia de pasiones, burlas y venganzas que hacen tan especial al fútbol sudamericano.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario