Burla uruguaya: los jugadores de Flamengo se vengaron de un futbolista de Racing tras la eliminación

En una imagen que rápidamente se hizo viral, los tres posaron imitando el festejo de Gastón Martirena, defensor de Racing, en lo que fue una respuesta directa a sus gestos tras eliminar a Peñarol en la instancia anterior. La foto, compartida por las cuentas oficiales del Flamengo bajo la frase “Venganza a la uruguaya”, dejó en evidencia el fuego cruzado que se mantiene entre los hinchas de Nacional y los de Peñarol, y que esta vez tuvo escenario continental.