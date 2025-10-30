La tristeza de Gustavo Costas tras la eliminación de Racing en la Copa Libertadores: "Sin ganas de hablar"
El entrenador de la Academia le agradeció la entrega a los futbolistas y el acompañamiento a los hinchas.
Racing Club quedó fuera de la Copa Libertadores luego de empatar 0 a 0 con Flamengo por la vuelta de las semifinales (la ida fue 0-1 en Brasil). Una vez finalizado el encuentro Gustavo Costas hizo autocritica. “No tenía ganas de venir, pero sino tenía que pagar la multa". Con esas palabras, el DT se plantó delante del micrófono de la sala de prensa del Cilindro de Avellaneda.
Varias veces estuvo al borde de quebrarse y romper en llanto por la tristeza de la derrota y resumió su sentimiento en una frase bien de su estilo: "Defraudé a mi gente".
"Como ya lo dije, con estos chicos voy a la guerra. La verdad tengo mucho dolor. Y también quiero agradecerle a la gente”, dijo, conmovido.
“Parecía que íbamos a lograrlo y no pudimos. Lo lamento por la gente que siempre estuvo con nosotros, ahora todo es tristeza pero ya hay que empezar a pensar en seguir”, agregó.
Luego aseguró que: “Ganamos dos Copas internacionales pero queríamos ésta y no se dio. Por eso les agradezco a los chicos que dejaron todo. Jugaron fiebre, casi desgarrados...dejaron todo jugando bien o mal y el hincha tiene que estar conforme porque los representamos bien. Pero en el balance quiero decir que pasamos una semana hermosa. Estuvimos unidos y también ilusionados. Por eso uno siente que defraudó a la gente”, aseguró.
“Es una lástima porque dejamos todo y nos quedamos afuera justo ahora. Es una pena por los chicos que hicieron una gran Libertadores, a mí te tocó llegar ahora pero los chicos estuvieron bárbaros. Pensábamos llegar a Lima, creímos que era posible pero bueno... ya sabemos lo que es el fútbol, no quiso entrar”, se sumó Marcos Rojo, de buen partido, tras la eliminación.
Por supuesto, acusó el golpe del empate y lamentó las oportunidades que no se concretaron. “La de Luciano (por Vietto) no la puedo creer. Yo la vi de atrás y cuando lo vi para patear estaba seguro de que era gol. Y ni esa pudo ser. Yo creo que hicimos un buen partido pero no concretamos y Agustín (por Rossi) terminó siendo figura”, aseguró el marcador central, que hizo echar a Gonzalo Plata en una avivada cuando exageró un empujón del delantero, en el arranque del segundo palo. Y esa jugada cambió el partido porque con diez hombres, el 'Fla' decididamente dejó de pensar en buscar el ataque.
