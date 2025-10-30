La tristeza de Gustavo Costas tras la eliminación de Racing en la Copa Libertadores: "Sin ganas de hablar"

Embed "DEFRAUDÉ A MI GENTE." Tremendo testimonio de Gustavo Costas en conferencia de prensa.



“Es una lástima porque dejamos todo y nos quedamos afuera justo ahora. Es una pena por los chicos que hicieron una gran Libertadores, a mí te tocó llegar ahora pero los chicos estuvieron bárbaros. Pensábamos llegar a Lima, creímos que era posible pero bueno... ya sabemos lo que es el fútbol, no quiso entrar”, se sumó Marcos Rojo, de buen partido, tras la eliminación.

Por supuesto, acusó el golpe del empate y lamentó las oportunidades que no se concretaron. “La de Luciano (por Vietto) no la puedo creer. Yo la vi de atrás y cuando lo vi para patear estaba seguro de que era gol. Y ni esa pudo ser. Yo creo que hicimos un buen partido pero no concretamos y Agustín (por Rossi) terminó siendo figura”, aseguró el marcador central, que hizo echar a Gonzalo Plata en una avivada cuando exageró un empujón del delantero, en el arranque del segundo palo. Y esa jugada cambió el partido porque con diez hombres, el 'Fla' decididamente dejó de pensar en buscar el ataque.