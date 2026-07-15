Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Selección Argentina vs. Inglaterra
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver en vivo Selección Argentina vs. Inglaterra por el Mundial 2026.
Luego de lo que fue otra sufrida clasificación para avanzar de ronda en la Copa del Mundo, la Selección Argentina enfrenta este miércoles a Inglaterra por las semifinales del Mundial 2026 y en el marco del último boleto para la final en la que espera España.
El encuentro se juega desde las 16 horas de la Argentina en Atlanta Stadium (Mercedes-Benz Stadium) de Atlanta, con arbitraje de Ismail Elfath.
Tratándose de las semifinales, la expectativa es total y los aficionados locales contarán con una amplia variedad de pantallas para seguir en directo cada detalle, ya que el partido será transmitido a través de cinco señales de televisión y streaming: Telefe, TyC Sports, DSports, Paramount+ y Disney+.
Cómo ver en vivo Selección Argentina vs. Inglaterra, sin fútbol libre
La televisación estará a cargo de TyC Sports, DSports, Telefe. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
TyC Sports:
- Flow: Canales 22 (SD) y 101 (HD)
- DirecTV: Canales 629 (SD) y 1629 (HD)
- Telecentro: Canales 106 (SD) y 1018 (HD)
DSports:
- DirecTV: Canales 610 (SD) y 1610 (HD).
- DGO: En vivo a través de la aplicación oficial.
- Flow: Canales 109 y 110.
Telefe:
- Flow / Personal: Canal 10 (Servicio Clásico/Digital) y Canal 617 (en HD).
- Telecentro: Canal 12 (Servicio Digital).
- DirecTV: Canal 123 (SD) y 1123 (HD).
- TV Digital Abierta (TDA): Canal 36.1 (HD) y 36.2 (Móvil).
Formaciones de Selección Argentina vs. Inglaterra, por el Mundial 2026
Selección Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina o Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul o Giuliano Simeone o Nicolás González, Leandro Paredes, Alexis Mac Allsiter, Enzo Fernández; Lionel Messi, Julián Álvarez. DT: Lionel Scaloni.
Inglaterra: Jordan Pickford; Ezri Konsa, John Stones, Marc Guéhi, Nico O'Reilly; Declan Rice, Elliot Anderson; Bukayo Saka, Jude Bellingham, Anthony Gordon; Harry Kane. DT: Thomas Tuchel.
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