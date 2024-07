Curioso: se llama Bocas Junior, es camerunés e irá a los Juegos Olímpicos 2024

Embed Bocas junior es un boxeador de Camerún qué va a las olimpiadas de París

El padre le puso así xk e de boca

Nunca fue a la escuela

Emigró ilegalmente a España y declaró "No sabia que habia países con gente blanca "

Todavía es indocumentado

El hombre boke pic.twitter.com/vQijAYqt1v — ElBuni (@therealbuni) July 16, 2024

Nacido en Camerún, enfrentó una infancia difícil. A los 10 años, decidió emigrar a España en busca de una vida mejor: "No fui a la escuela, pero aprendí el oficio de soldador y con 10 años tenía trabajo. Un amigo me empezó a hablar de la vida allá y decidí irme con él. No sabía ni que era un país en el que vivía gente blanca", relató sobre su dura travesía.

El viaje a Europa fue largo y peligroso, tomando cinco años en completarse debido a la necesidad de cruzar varias fronteras de manera ilegal. "Tuve suerte, pero el camino fue muy duro. No sabía ni siquiera lo que me esperaba. Mi madre me pudo ayudar en todo mi camino dándome algún dinero, pero mi amigo no tenía esa suerte y teníamos que ir trabajando en los países que cruzábamos para poder costearnos todo. No podía avanzar sin él. Eso hizo que tardase tanto", explicó Bocas.

bocas junior.jpg

Finalmente, encontró su hogar en Madrid, donde comenzó su carrera en el boxeo. Con la ayuda de Cáritas, Bocas pudo adquirir los artículos necesarios para entrenar y perfeccionar su habilidad en el gimnasio del Estadio de Vallecas, hogar del Rayo Vallecano. A pesar de las adversidades económicas y legales, el boxeo le proporcionó una dirección y un propósito en la vida, destacándose en el ámbito nacional con varios campeonatos y medallas.

Bocas comentó el año pasado sobre su preparación para los Juegos Olímpicos: "El torneo africano se organiza en Camerún, lo que me permitió ver a todos los que serán mis rivales. Mi objetivo ahora mismo es ir a los Juegos". Ahora, su sueño se ha hecho realidad, y representará a su país en París 2024, a partir del 26 de julio.