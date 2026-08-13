Tevez se solidarizó con Messi y recordó cómo lo golpeó la muerte de su papá: "No pude salir"

El mensaje de Carlos Tevez para Lionel Messi tras la muerte de Jorge

Conociendo las dificultades que implica atravesar una pérdida de esa magnitud mientras se mantiene una carrera profesional al máximo nivel, pidió respetar los tiempos de Messi y acompañarlo en cualquier decisión que tome. “Es un momento para respetar, mandarle la mayor fuerza para que él pueda tomar la mejor decisión y pueda encontrar fuerzas para seguir jugando, que es todo lo que los argentinos queremos”, expresó el exdelantero.

El mensaje del Apache llegó después de que Messi volviera a jugar con Inter Miami en un partido frente a Club León. El argentino ingresó durante el segundo tiempo, aunque su equipo terminó eliminado de la Leagues Cup tras perder 3-2. Más allá del resultado, la vuelta del rosarino fue valorada por compañeros, rivales y distintas figuras del fútbol debido al contexto en el que se produjo. Messi había despedido a su padre pocos días antes y decidió regresar rápidamente para acompañar al equipo.

Ahora, el futuro futbolístico del capitán argentino vuelve a quedar bajo análisis después de la carta que publicó tras la pérdida de Jorge. Tevez, desde su propia experiencia, evitó presionarlo y eligió enviarle un mensaje de respaldo.