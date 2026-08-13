Tevez se solidarizó con Messi y recordó cómo lo golpeó la muerte de su papá: "No pude salir"
El Apache habló sobre el difícil momento que atraviesa la Pulga tras la muerte de Jorge y reveló que la pérdida de su padre adoptivo fue determinante para alejarse del fútbol.
Carlos Tevez conoce de primera mano el impacto que puede tener la muerte de un padre durante una carrera deportiva. Por eso, luego de la pérdida de Jorge Messi, el exdelantero de Boca se refirió al momento que atraviesa Lionel Messi y recordó cómo reaccionó él mismo cuando falleció Segundo, su padre adoptivo.
En una charla con Radio La Red, Carlitos explicó que aquella experiencia terminó modificando su relación con el fútbol y fue determinante para ponerle punto final a su etapa como jugador profesional. La situación que atraviesa la Pulga generó numerosas muestras de apoyo en el mundo del fútbol. El capitán argentino regresó recientemente a la actividad con Inter Miami luego de viajar a Rosario para despedir a su padre y, pese a la dificultad del momento, volvió a ponerse a disposición de sus compañeros.
Antes del partido ante León, el rosarino incluso publicó una carta en la que expresó sus sentimientos y dejó abierta la posibilidad de que esta pérdida también tenga consecuencias sobre su futuro profesional. El Apache decidió referirse a esa situación desde su propia experiencia, ya que atravesó algo similar en 2021.
Carlos Tevez contó por qué dejó de jugar después de perder a su papá
La muerte de Segundo se produjo mientras todavía era futbolista de Boca. Para el exdelantero, continuar jugando después de aquella pérdida se volvió prácticamente imposible. La ausencia de su padre adoptivo cambió su manera de entender el fútbol y terminó llevándolo a tomar distancia de las canchas: “Yo no pude salir, di un paso al costado, dije hasta acá llegué porque no encontraba ese sentimiento de jugar para alguien que había hecho tanto en mi carrera”, confesó.
El exjugador explicó que el problema no era solamente físico ni estaba relacionado con su rendimiento. Era una cuestión emocional que le impedía encontrar la motivación necesaria para continuar compitiendo al máximo nivel. “Sentía que las piernas no me daban, que tenía que estar con mi papá ahí y lamentablemente tenía que estar jugando un partido de fútbol. Es muy duro, muy difícil, pero son momentos muy personales”, agregó.
El mensaje de Carlos Tevez para Lionel Messi tras la muerte de Jorge
Conociendo las dificultades que implica atravesar una pérdida de esa magnitud mientras se mantiene una carrera profesional al máximo nivel, pidió respetar los tiempos de Messi y acompañarlo en cualquier decisión que tome. “Es un momento para respetar, mandarle la mayor fuerza para que él pueda tomar la mejor decisión y pueda encontrar fuerzas para seguir jugando, que es todo lo que los argentinos queremos”, expresó el exdelantero.
El mensaje del Apache llegó después de que Messi volviera a jugar con Inter Miami en un partido frente a Club León. El argentino ingresó durante el segundo tiempo, aunque su equipo terminó eliminado de la Leagues Cup tras perder 3-2. Más allá del resultado, la vuelta del rosarino fue valorada por compañeros, rivales y distintas figuras del fútbol debido al contexto en el que se produjo. Messi había despedido a su padre pocos días antes y decidió regresar rápidamente para acompañar al equipo.
Ahora, el futuro futbolístico del capitán argentino vuelve a quedar bajo análisis después de la carta que publicó tras la pérdida de Jorge. Tevez, desde su propia experiencia, evitó presionarlo y eligió enviarle un mensaje de respaldo.
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