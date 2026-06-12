Canadá le cerró las puertas a Thomas Partey y Ghana se queda sin su figura: los motivos

De acuerdo con distintas versiones surgidas en medios británicos, las autoridades canadienses evaluaron su situación particular dentro de los procedimientos migratorios habituales. Aunque evitaron referirse específicamente al caso, recordaron que cada solicitud de ingreso es analizada de manera individual y que existe la facultad de denegar el acceso cuando consideran que hay motivos suficientes para hacerlo.

thomas partey

Partey podrá estar en las siguientes fechas de la fase de grupos por son en Estados Unidos

Más allá del revés sufrido para el debut, Partey continúa formando parte de la lista oficial. Esto significa que podría reincorporarse al plantel para los encuentros posteriores, ya que los dos compromisos restantes de la fase de grupos se disputarán en territorio estadounidense. Después de medirse con Panamá en Toronto, el conjunto africano enfrentará a Inglaterra en Boston y posteriormente cerrará su participación inicial contra Croacia en Filadelfia.

Ambos partidos podrían contar con la presencia del experimentado mediocampista, siempre y cuando no surjan nuevos impedimentos. En las últimas horas, Carlos Queiroz respaldó públicamente su decisión de mantener al jugador dentro de la convocatoria. El entrenador portugués remarcó la importancia de respetar la presunción de inocencia mientras no exista una condena firme y defendió la inclusión de Partey en la lista mundialista.

La controversia alrededor del futbolista ya se había hecho sentir durante los amistosos previos al torneo. En el reciente encuentro frente a Gales, disputado en condición de visitante, Partey recibió silbidos y abucheos cada vez que tomó contacto con la pelota, reflejando la repercusión internacional que adquirió el caso. Ahora, Ghana deberá afrontar su estreno sin una de sus principales referencias dentro del mediocampo.