Canadá le cerró las puertas a Thomas Partey y Ghana se queda sin su figura: los motivos
El mediocampista no recibió autorización para ingresar a territorio canadiense debido a su situación judicial en el Reino Unido y será baja en el debut del Mundial 2026.
La preparación de Ghana para el Mundial 2026 sufrió un contratiempo inesperado en la antesala de su debut: Thomas Partey, uno de los futbolistas más importantes del plantel y actual vicecapitán del seleccionado africano, no podrá estar presente en el primer encuentro de su equipo debido a que las autoridades de Canadá rechazaron su ingreso al país.
La noticia generó impacto dentro de la delegación ghanesa, ya que el mediocampista figuraba entre los jugadores llamados para disputar la Copa del Mundo y aparecía como una pieza clave dentro del esquema diseñado por el entrenador Carlos Queiroz. Sin embargo, cuestiones extrafutbolísticas terminaron alterando los planes del cuerpo técnico.
El futbolista de 32 años tenía previsto participar del compromiso frente a Panamá, programado para el próximo 17 de junio en Toronto. No obstante, la negativa migratoria le impide viajar a territorio canadiense, por lo que quedará marginado del estreno de Ghana en el Grupo L. La situación resulta llamativa porque Partey sí obtuvo autorización para ingresar a Estados Unidos, país donde el seleccionado africano instaló su centro de operaciones durante el torneo.
Los motivos por los Canadá le negó el ingreso al país a Thomas Partey
La restricción se limita exclusivamente a Canadá, uno de los tres países organizadores de la Copa del Mundo junto con Estados Unidos y México. El exjugador del Arsenal atraviesa actualmente un complejo proceso judicial en el Reino Unido. Allí deberá responder ante la Justicia por siete cargos de violación y uno de agresión sexual. Desde que se conocieron las acusaciones, el futbolista negó categóricamente todos los señalamientos y sostuvo su inocencia a través de sus representantes legales.
De acuerdo con distintas versiones surgidas en medios británicos, las autoridades canadienses evaluaron su situación particular dentro de los procedimientos migratorios habituales. Aunque evitaron referirse específicamente al caso, recordaron que cada solicitud de ingreso es analizada de manera individual y que existe la facultad de denegar el acceso cuando consideran que hay motivos suficientes para hacerlo.
Partey podrá estar en las siguientes fechas de la fase de grupos por son en Estados Unidos
Más allá del revés sufrido para el debut, Partey continúa formando parte de la lista oficial. Esto significa que podría reincorporarse al plantel para los encuentros posteriores, ya que los dos compromisos restantes de la fase de grupos se disputarán en territorio estadounidense. Después de medirse con Panamá en Toronto, el conjunto africano enfrentará a Inglaterra en Boston y posteriormente cerrará su participación inicial contra Croacia en Filadelfia.
Ambos partidos podrían contar con la presencia del experimentado mediocampista, siempre y cuando no surjan nuevos impedimentos. En las últimas horas, Carlos Queiroz respaldó públicamente su decisión de mantener al jugador dentro de la convocatoria. El entrenador portugués remarcó la importancia de respetar la presunción de inocencia mientras no exista una condena firme y defendió la inclusión de Partey en la lista mundialista.
La controversia alrededor del futbolista ya se había hecho sentir durante los amistosos previos al torneo. En el reciente encuentro frente a Gales, disputado en condición de visitante, Partey recibió silbidos y abucheos cada vez que tomó contacto con la pelota, reflejando la repercusión internacional que adquirió el caso. Ahora, Ghana deberá afrontar su estreno sin una de sus principales referencias dentro del mediocampo.
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