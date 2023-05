El pedido de Felipe Melo a Lionel Scaloni por Cano: "Le di un consejo..."

EL PEDIDO DE FELIPE MELO PARA LIONEL SCALONI

Felipe Melo reveló que hace algunos meses le dijo al actual entrenador de la Selección Argentina, Lionel Scaloni, que convoque a Germán Cano tras el gran presente que está viviendo. Vale recordar que el brasilero y DT compartieron equipo en Racing de Santander y desde allí quedó una buena relación.

“Hizo un golazo y ya los había hecho en otros juegos también. Le di un consejo, pero el entrenador a pesar de conocerme y haber jugado juntos en Racing de Santander, no me escuchó. Espero que me pueda escuchar en este momento”, comentó Melo.

Embed Felipe Melo, post partido ante River, pidiéndole a Lionel Scaloni que convoque a Germán Cano a la Selección Argentina:



"Hizo un golazo y ya los había hecho en otros juegos también. Le di un consejo, pero el entrenador a pesar de conocerme y haber jugado juntos en Racing de… pic.twitter.com/lURqMjOmNv — dataref (@dataref_ar) May 3, 2023