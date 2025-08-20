Grave: el momento en que la barra de Independiente ingresó a la tribuna visitante a atacar a los chilenos
El partido en Avellaneda se encuentra demorado debido a los graves incidentes. Imágenes muestran a hinchas de la U cayendo al vacío.
El partido de vuelta por los octavos de final de la Copa Sudamericana se interrumpió en el estadio Libertadores de América tras incidentes protagonizados por algunos fanáticos chilenos, que derivó en la reacción de la barra de Independiente, que se metió en la tribuna visitante a modo de "venganza".
Durante el primer tiempo y el entretiempo, un sector de los hinchas de Universidad de Chile lanzó proyectiles hacia la tribuna donde se ubicaba la parcialidad del "Rojo". La voz del estadio solicitó en varias ocasiones que los fanáticos abandonaran la zona, pero no hubo respuesta inmediata.
Ante la situación, los jugadores y el cuerpo técnico se agruparon en el campo para decidir la manera de retomar el encuentro, que hasta el momento permanece demorado.
Con el partido ya demorado, y sin los futbolistas en el campo, la barrabrava de Independiente se metió a la Sur Alta para enfrentar a sus pares chilenos, lo que derivó en corridas, golpes y momentos de suma tensión.
Algunas versiones indicaban que algunos hinchas visitantes se lanzaron al vacío para evitar la golpiza, algo que se observaba en uno de los videos.
Conmebol anunció que Independiente vs. Universidad de Chile quedó "cancelado"
Después de tanto descontrol, la Conmebol decidió cancelar el partido entre Independiente y Universidad de Chile, por lo que ya no se volverá a jugar y serán las autoridades del fútbol sudamericano los que decidan el resultado después de investigar los hechos.
Según se fue informando, los primeros informarse ya fueron enviados a Asunción para que la casa madre del fútbol sudamericano evalúe las imágenes, los videos y la responsabilidad o no de las instituciones.
