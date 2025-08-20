Grave: el momento en que la barra de Independiente ingresó a la tribuna visitante a atacar a los chilenos

barra independiente chile

Conmebol anunció que Independiente vs. Universidad de Chile quedó "cancelado"

Después de tanto descontrol, la Conmebol decidió cancelar el partido entre Independiente y Universidad de Chile, por lo que ya no se volverá a jugar y serán las autoridades del fútbol sudamericano los que decidan el resultado después de investigar los hechos.

Según se fue informando, los primeros informarse ya fueron enviados a Asunción para que la casa madre del fútbol sudamericano evalúe las imágenes, los videos y la responsabilidad o no de las instituciones.