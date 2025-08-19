El sentido mensaje de Germán Pezzella tras una grave lesión que lo deja afuera al menos por 6 meses
El defensor de River sufrió la rotura del ligamento cruzado de la rodilla izquierda y recién volvería a jugar en 2026
Germán Pezzella encendió la preocupación en River luego de confirmarse la grave lesión que sufrió en el partido frente a Independiente por el Torneo Clausura. El zaguero central de 34 años padeció la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda, fue operado con éxito y ahora deberá afrontar una recuperación que demandará entre seis y ocho meses.
Tras la intervención, el campeón del mundo compartió un mensaje de agradecimiento en sus redes sociales: “Ya operado, salió todo muy bien. Gracias a todo el cuerpo médico del club por cuidarme en este momento”, escribió Pezzella junto a una foto en la que se lo ve con un mate y un termo con los escudos de River y la Selección Argentina, además del trofeo del Mundial.
La lesión lo marginará de lo que resta de la temporada y recién podrá regresar en 2026, un golpe duro tanto para él como para el plantel dirigido por Marcelo Gallardo.
¿River irá por un reemplazo en este mercado de pases?
El infortunio de Pezzella abrió la posibilidad reglamentaria de que River incorpore un refuerzo del fútbol argentino, pero desde el club ya descartaron esa chance. “No evaluamos más alternativas para el mercado de pases, las ligas ya están comenzadas y es muy complejo”, aseguró Gallardo en conferencia de prensa, dando a entender que no habrá más incorporaciones.
De esta manera, los defensores centrales con los que contará el Millonario en la recta final de la Copa Libertadores y del torneo local serán Lucas Martínez Quarta, Paulo Díaz, Lautaro Rivero y Sebastián Boselli. Sin lugar a dudas que se trata de nombres de peso para un plantel que irá en búsqueda del certamen internacional.
