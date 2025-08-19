El sentido mensaje de Germán Pezzella tras una grave lesión que lo deja afuera al menos por 6 meses

Tras la intervención, el campeón del mundo compartió un mensaje de agradecimiento en sus redes sociales: “Ya operado, salió todo muy bien. Gracias a todo el cuerpo médico del club por cuidarme en este momento”, escribió Pezzella junto a una foto en la que se lo ve con un mate y un termo con los escudos de River y la Selección Argentina, además del trofeo del Mundial.